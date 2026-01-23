Χρηματιστήριο: Οριακά ανοδικές τάσεις στο άνοιγμα της συνεδρίασης – Μικρές υποχωρήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Σταθεροποιητικές τάσεις σημειώνουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (23/1) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο και την καταγραφή νέων υψηλών 16 ετών, εν μέσω οριακής υποχώρησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.277,18 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,04%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+1,70%), της Metlen (+1,48%), της Εθνικής (+1,32%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,01%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,72%), της Jumbo (-1,06%) και της Aktor (-0,75%).

Ανοδικά κινούνται 58 μετοχές, 27 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Τρία Άλφα (κ) (+4,65%) και Εκτέρ (+3,95%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ιντερτέκ (-4,11%) και Alpha Trust (-3,21%).