Χάος στην αγορά ενέργειας: Πλησιάζει τα 100 δολάρια το πετρέλαιο, κατά 70% μειώθηκε η παραγωγή στο Ιράκ

Σοβαρές συνέπειες φέρνει ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στην Μέση Ανατολή με την αγορά ενέργειας και κυρίως του πετρελαίου να έχουν υποστεί τεράστια πλήγματα καθώς αρκετές χώρες – παραγωγοί έχουν μειώσει τις εργασίες τους και κατ’ επέκταση την παραγωγή.

Ήδη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ έχουν αρχίσει να μειώνουν την παραγωγή τους, καθώς εξαντλούνται τα αποθέματα αποθήκευσης, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ιράκ. Το παραπάνω ενισχύεται από το γεγονός ότι αρκετά πετρελαιοφόρα αποφεύγουν πλέον να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ήδη από την αρχή των εχθροπραξιών ειδικοί στην αγορά της ενέργειας ανέφεραν ότι το πετρέλαιο θα ξεπεράσεις τα 100 δολάρια το βαρέλι σύντομα εφόσον ο πόλεμος κράτησε για πάνω από κάποιες μέρες. Η κλιμάκωση των εκατέρωθεν επιθέσεων αλλά και η ένταση μεταξύ Ιράν και των υπόλοιπων χωρών του αραβικού κόσμου δημιουργεί χάος στην αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, oι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους αναλυτές και στους traders της αγοράς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι η τιμή του πετρελαίου πλησιάζει επικίνδυνα το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Το Brent σημείωσε άνοδο περίπου 30% μέσα σε μία εβδομάδα – τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων έξι ετών – πλησιάζοντας πλέον το συγκεκριμένο επίπεδο.

Άλλοι δείκτες που συνδέονται στενά με την περιοχή έχουν ήδη ξεπεράσει αυτό το όριο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό Murban του Αμπού Ντάμπι έκλεισαν στα 103 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό του Ομάν έφτασε τα 107 δολάρια. Παράλληλα, τα συμβόλαια πετρελαίου στο Shanghai International Energy Exchange διαμορφώθηκαν κοντά στα 109 δολάρια.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι κάθε επιπλέον ημέρα διαταραχών αυξάνει την πίεση στην αγορά, ενώ δεν αποκλείουν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις βραχυπρόθεσμα.

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Στη Σαουδική Αραβία αναχαιτίστηκαν drones που κατευθύνονταν προς το πετρελαϊκό κοίτασμα Shaybah, δυναμικότητας περίπου ενός εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως, ενώ επιθέσεις καταγράφηκαν και στο Μπαχρέιν και στο Κατάρ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το βασικό σενάριο προβλέπει τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες σοβαρών διαταραχών στην αγορά. Ωστόσο, σε περίπτωση που το μπλοκάρισμα των θαλάσσιων μεταφορών παραταθεί για τρεις μήνες, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Την ίδια στιγμή, η παραγωγή πετρελαίου στα πιο σημαντικά πετρελαϊκά πεδία γεωτρήσεων του νότιου Ιράκ έχει μειωθεί κατά 70% σε μόλις 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd), καθώς η χώρα αδυνατεί να εξάγει πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, εξαιτίας των αεροπορικών πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, δήλωσαν σήμερα τρεις πηγές της ιρακινής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η παραγωγή από τα αναφερόμενα πετρελαϊκά πεδία βρίσκονταν περίπου στα 4,3 εκατομμύρια bpd πριν από την έναρξη των πολεμικών αεροπορικών επιχειρήσεων.

Ράιτ: Οι ΗΠΑ δεν στοχεύουν να πλήξουν την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σχεδιάζουν να πλήξουν την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν ή άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ σε συνέντευξή του στον Τζέικ Τάπερ του CNN, στην εκπομπή «State of the Union».

Ωστόσο, σημείωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει δείξει την ίδια στάση.

«Δεν υπάρχουν σχέδια να στοχοποιηθεί η πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, η βιομηχανία φυσικού αερίου ή οποιοδήποτε τμήμα της ενεργειακής του υποδομής», δήλωσε ο Ράιτ.

«Πρόκειται για ισραηλινά πλήγματα. Αυτά αφορούν τοπικές αποθήκες καυσίμων, στην Τεχεράνη. Οι ΗΠΑ δεν στοχεύουν καμία ενεργειακή υποδομή».