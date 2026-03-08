Νέες επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ – Ακούγονται εκρήξεις στην Τεχεράνη, ο Λίβανος κάνει έκκληση στην Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα

Σταματημό δεν έχει η ανταλλαγή πυρών στην Μέση Ανατολή με τον γενικευμένο πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν να συνεχίζεται για δεύτερη βδομάδα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό του Ιράν με τις εκρήξεις να προκαλούν μαύρα σύννεφα καπνού που εκτείνονται σε μεγάλη ακτίνα χιλιομέτρων, ενώ παράλληλα συνεχίζεται το σφυροκόπημα του Λιβάνου.

Πυκνός, αποπνικτικός μαύρος καπνός κάλυπτε την Τεχεράνη την Κυριακή, δήλωσαν κάτοικοι, μετά από επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. NOW: 🇮🇷 U.S-Israeli strike on Iran oil depot covers the sky in black smoke and dark clouds, making the day look like night.



Iran’s Shahran oil depot is still on fire. pic.twitter.com/r49VbBwdpe— Radar 𝘸​ Archie🚨 (@RadarHits) March 8, 2026

Μετά το ισχυρό χτύπημα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου ο νυχτερινός ουρανός ποτίστηκε με πορτοκαλί φλόγες.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε ότι η μεγάλης κλίμακας επίθεση σηματοδότησε μια «επικίνδυνη νέα φάση» της σύγκρουσης και ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου. 🚨 HOLY SMOKES. Massive fires breaking out in Tehran after strikes on oil depots causes oil to FLOOD along the sewer system



The regime is furious. Their key infrastructure is now a target.



It gets worse EVERY HOUR for Iran. SURRENDER!pic.twitter.com/CrwMwjr6g3— Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 8, 2026

«Στοχοποιώντας αποθήκες καυσίμων, οι επιτιθέμενοι απελευθερώνουν επικίνδυνα υλικά και τοξικές ουσίες στον αέρα, δηλητηριάζοντας πολίτες, καταστρέφοντας το περιβάλλον και θέτοντας σε κίνδυνο ζωές σε τεράστια κλίμακα», έγραψε στο X.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη απαντάει με δικά της πυρά σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής με τα ΗΑΕ και το Ισραήλ να βρίσκονται στο επίκεντρο τις τελευταίες ώρες.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται αυτοάμυνα, έπειτα από αυτό που περιέγραψαν ως μια μεγάλης κλίμακας ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι περισσότεροι από 1.400 πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν προς υποδομές και πολιτικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα έναν απροσδιόριστο αριθμό θυμάτων.

Το υπουργείο χαρακτήρισε την επίθεση «βίαιη και αδικαιολόγητη», τονίζοντας ότι συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καθώς και παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των ΗΑΕ.

Τα ΗΑΕ υπογράμμισαν ότι δεν επιδιώκουν κλιμάκωση ούτε να εμπλακούν σε μια ευρύτερη σύγκρουση, ωστόσο τόνισαν ότι διατηρούν το δικαίωμα να λάβουν «όλα τα αναγκαία μέτρα» για την προστασία της κυριαρχίας τους.

Η λιβανική κυβέρνηση επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις προς τη Χεζμπολάχ να «παραδώσει» τα όπλα της

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αρκετών αραβικών χωρών και δήλωσε ότι οι στρατιωτικές ενέργειες της Χεζμπολάχ δεν εκπροσωπούν το λιβανικό κράτος, σημειώνει το Al Jazeera.

Σε μια ανάρτηση στο X που συνοψίζει τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης της Αραβικής Ένωσης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιουσέφ Ράτζι δήλωσε ότι ο Λίβανος «καταδικάζει έντονα» τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον των αραβικών κρατών του Κόλπου, καθώς και της Ιορδανίας και του Ιράκ.

Αναφερόμενος στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Λιβάνου, ο υπουργός δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ αγνόησε τα εθνικά συμφέροντα του Λιβάνου, κατηγορώντας την οργάνωση ότι ενεργεί ανεξάρτητα από το λιβανικό κράτος.

Ο Ράτζι επανέλαβε τις εκκλήσεις προς τη Χεζμπολάχ να παραδώσει αμέσως τα όπλα της.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (08.03) ότι δύο από τους στρατιώτες του σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο.

Πρόκειται για τις δύο πρώτες απώλειες μεταξύ των Ισραηλινών στρατιωτών, μετά από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς το Ισραήλ εντατικοποίησε τις αεροπορικές επιδρομές του κατά του Λιβάνου.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις δεν δημοσιοποίησαν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου των δύο στρατιωτών.

Προειδοποίηση του αμερικανικού στρατού στον ιρανικό λαό

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση προς τον ιρανικό λαό ότι το Ιράν τους θέτει σε κίνδυνο χρησιμοποιώντας «πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές» για την εκτόξευση drones και βαλλιστικών πυραύλων, καθιστώντας ενδεχομένως αυτές τις περιοχές στρατιωτικούς στόχους.

«Αυτή η επικίνδυνη απόφαση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή όλων των αμάχων στο Ιράν, καθώς οι τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς χάνουν το καθεστώς προστασίας τους και μπορούν να καταστούν νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.