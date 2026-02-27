Άλμα 86% στις ψηφιακές συναλλαγές με το Δημόσιο το 2025 – Ξεπέρασαν τα 2,71 δισεκατομμύρια

Οι ψηφιακές συναλλαγές των πολιτών με τις υπηρεσίες του Δημοσίου σημείωσαν μεγάλη άνοδο το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 2.710.849.383 γεγονότα – αύξηση 86% σε σχέση με το 2023 και 17% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα και με τη στόχευση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, τα συστήματα του Δημοσίου είτε παρείχαν άμεσα ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες είτε «μίλησαν μεταξύ τους» 2.709.634.377 φορές, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,3 δισεκατομμύρια σε σχέση με το 2023.

Σε σχέση με το 2024 η αύξηση ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια. Η σημαντική ανοδική αυτή πορεία αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας διαλειτουργικότητας των φορέων του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΨΔ με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 2023 οι ψηφιακές συναλλαγές είχαν ανέλθει σε 1.453 δισεκατομμύρια.

Υπενθυμίζεται ότι στις ψηφιακές συναλλαγές αθροίζονται:

Η άμεση πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες μέσω ταυτοποίησης των πολιτών σε ένα πληροφοριακό σύστημα με τη χρήση των κωδικών TaxisΝet ή web banking

Οι συναλλαγές διαλειτουργικότητας, η ανταλλαγή, δηλαδή, πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών και μητρώων του Δημοσίου, χωρίς άλλη ενέργεια από πλευράς του πολίτη πέρα από τη χορήγηση της συγκατάθεσής του.

Σημειώνεται ότι από το 2022 στις ψηφιακές συναλλαγές συνυπολογίζονται και οι ψηφιακές «οικονομικές» συναλλαγές. Πρόκειται για περιπτώσεις που ο πολίτης έχει πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες του οικονομικού τομέα (φορολογικές. τελωνειακές. πόθεν έσχες κ.λπ.). Για πρώτη φορά οι ψηφιακές συναλλαγές το 2024 ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια.

Ειδικότερα η εξέλιξη των πλήθους των ψηφιακών συναλλαγών από το 2022 έχει ως εξής:

Ψηφιακές συναλλαγές με ταυτοποίηση χρηστών

Σύνολο 2022: 784.996.593

Σύνολο 2023: 1.143.551.363

Σύνολο 2024: 1.898.715.219

Σύνολο 2025: 1.938.387.005

Συναλλαγές διαλειτουργικότητας

Σύνολο 2022: 442.480.831

Σύνολο 2023: 310.129.133

Σύνολο 2024: 410.614.717

Σύνολο 2025: 772.462.378

Σύνολο όλων των συναλλαγών

Σύνολο 2022: 1.227.477.424

Σύνολο 2023: 1.453.680.496

Σύνολο 2024: 2.309.329.936

Σύνολο 2025: 2.710.849.383

Η χώρα μας έχει σημειώσει αξιοσημείωτες επιδόσεις στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού τα τελευταία χρόνια, οι οποίες αναγνωρίζονται διεθνώς.

Στην έκθεση eGovernment Benchmark 2024 της ΕΕ για τους δείκτες ψηφιακής διακυβέρνησης, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στην ΕΕ σε ότι αφορά στην πρόοδο κατά τα τελευταία χρόνια για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες τους στο διαδίκτυο.