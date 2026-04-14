Χρηματιστήριο: Έκλεισε με ισχυρή άνοδο 2,64% – Στα 470,93 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ισχυρές ανοδικές τάσεις, με υψηλό τζίρο, κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, μετά από τις αργίες του Πάσχα, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, ενώ ανοδικά συνεχίζει και σήμερα η Wall Street εν μέσω υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου.

Οι αγορές αισιοδοξούν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούζ μπορεί να αναγκάσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία και να τερματιστεί ο πόλεμος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέες διαπραγματεύσεις.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.284,40 μονάδες, σημειώνοντας υψηλά κέρδη 2,64%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.299,69 μονάδες (+3,32%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 470,93 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 72.896.941 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,79%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+9,16%), της Eurobank (+7,56%), της Εθνικής (+5,95%), της Κύπρου (+5,68%), της Viohalco (+5,19%), της Πειραιώς (+4,47%) και της Alpha Bank (+4,40%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-5,56%), της Metlen (-2,49%), της Motor Oil (-1,29%) και της Σαράντης (-0,90%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 19.273.634 και 17.828.737 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 90,71 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 72,71 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 84 μετοχές, 29 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Aktor (+9,16%) και Εκτέρ (+8,20%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Allwyn (-5,56%) και Doppler (-3,30%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,9600 +9,16%

ALLWYN: 13,6000 -5,56%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,3000 +5,68%

METLEN: 35,2000 -2,49%

OPTIMA: 9,1850 +3,20%

ΤΙΤΑΝ: 48,9000 +0,58%

ALPHA BANK: 3,8000 +4,40%

AEGEAN AIRLINES: 12,9000 +3,04%

VIOHALCO: 14,2000 +5,19%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,0400 +3,20%

ΔΑΑ: 10,8200 +1,41%

ΔΕΗ: 19,5800 +1,50%

COCA COLA HBC: 50,7000 +1,40%

ΕΛΠΕ: 9,8500 -0,20%

ELVALHALCOR: 4,0850 +3,03%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,1300 +5,95%

ΕΥΔΑΠ: 9,1300 -0,76%

EUROBANK: 4,0140 +7,56%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1200 +1,41%

MOTOR OIL: 38,000 -1,20%

JUMBO: 23,3200 -0,51%

ΟΛΠ: 38,9500 +2,37%

ΟΤΕ: 18,1000 +1,12%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,4600 +4,47%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,4000 -0,90%