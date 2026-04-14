ΔΝΤ: Προειδοποιεί για παγκόσμια ύφεση στην οικονομία αν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μια ενδεχόμενη σοβαρή ενεργειακή κρίση, εφόσον συνεχιστεί η ένταση στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας για ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Από την Ουάσιγκτον, ο επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου, Πιερ-Ολιβιέ Γκουρινσά, τόνισε ότι η σύγκρουση με το Ιράν έχει ήδη επιβαρύνει σημαντικά τις προοπτικές της διεθνούς οικονομίας.

Σενάρια ύφεσης και πληθωριστικών πιέσεων

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η συνέχιση των εχθροπραξιών ενδέχεται να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση, εκτίναξη του πληθωρισμού και αυξημένη αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το Ταμείο επισημαίνει ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης εντείνονται σταδιακά, προχωρώντας ήδη σε αναθεώρηση προς τα κάτω των εκτιμήσεων ανάπτυξης για το 2026.

Σε ένα δυσμενές σενάριο, που προβλέπει παρατεταμένη σύγκρουση και συνεχή άνοδο των τιμών ενέργειας, η παγκόσμια οικονομία ενδέχεται να βρεθεί πολύ κοντά σε ύφεση — μια εξέλιξη που, αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελεί μόλις την πέμπτη τέτοια περίπτωση από το 1980.

Ιστορικές αναλογίες με την κρίση του 1974

Το ΔΝΤ παρομοιάζει τις τρέχουσες πιέσεις στις αγορές ενέργειας με το σοκ των τιμών πετρελαίου του Πετρελαϊκή κρίση του 1973-1974, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις πιθανές παγκόσμιες συνέπειες.