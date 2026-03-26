Δημόσιοι υπάλληλοι: Οι αυξήσεις των αποδοχών, το δημοσιονομικό κόστος των 3,28 δισ. ευρώ και οι 32 παρεμβάσεις

Με τη νέα αύξηση των μισθών στο σύνολο του Δημοσίου, η οποία έρχεται σε συνέχεια της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, ο συνολικός αριθμός των παρεμβάσεων για την περίοδο 2023–2026 ανέρχεται πλέον σε 32.

Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν τόσο οριζόντιες ενισχύσεις όσο και στοχευμένες παρεμβάσεις για επιμέρους κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι ένστολοι, οι γιατροί του ΕΣΥ και τα μέλη ΔΕΠ.

Συνολικό κόστος και κατανομή

Το μόνιμο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος των μέτρων εκτιμάται στα 3,28 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 2,46 δισ. ευρώ αφορούν γενικές παροχές για τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ σημαντικά ποσά κατευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες.

575 εκατ. ευρώ για τους ένστολους,

148 εκατ. ευρώ για τους γιατρούς του ΕΣΥ,

55 εκατ. ευρώ για τα μέλη ΔΕΠ,

30 εκατ. ευρώ για το Υπουργείο Εξωτερικών,

15 εκατ. ευρώ για τους δικαστικούς.

2023: Πρώτες παρεμβάσεις και φοροελαφρύνσεις

Το 2023 σηματοδότησε την έναρξη των αλλαγών, με βασικές παρεμβάσεις την αναμόρφωση του μισθολογίου των γιατρών του ΕΣΥ με μέση αύξηση 10%, καθώς και την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, ρυθμίστηκαν μισθολογικά ζητήματα στις Ένοπλες Δυνάμεις, θεσπίστηκαν νέες αποζημιώσεις και επεκτάθηκαν επιδόματα, ενώ καταργήθηκε και η εισφορά 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας.

Επίσης, εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κίνητρα επίτευξης στόχων και αναμορφώθηκε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

2024: Οριζόντιες αυξήσεις και ενίσχυση επιδομάτων

Το 2024 δόθηκε έμφαση σε γενικευμένες αυξήσεις, με οριζόντια ενίσχυση αποδοχών κατά 70 ευρώ μηνιαίως. Αυξήθηκαν επίσης τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα θέσης ευθύνης και παραμεθορίου, καθώς και οι αποζημιώσεις μετακίνησης.

Παρεμβάσεις έγιναν και σε ειδικές κατηγορίες, όπως τα μέλη ΔΕΠ, οι γιατροί του ΕΣΥ (με αύξηση στις εφημερίες) και οι δικαστικοί λειτουργοί.

2025: Νέες φορολογικές ρυθμίσεις και ενισχύσεις

Το 2025 συνεχίστηκαν οι παρεμβάσεις με έμφαση στη φορολογική ελάφρυνση και τη μισθολογική εξέλιξη. Προβλέφθηκε αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ με μειωμένο συντελεστή, ενώ μειώθηκαν και οι ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα, θεσπίστηκε μηχανισμός ετήσιας αύξησης μισθών συνδεδεμένος με τον κατώτατο μισθό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους ένστολους, με αυξήσεις στη νυχτερινή αποζημίωση, νέα επιδόματα και αναμόρφωση των μισθολογίων σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας. Επιπλέον, προβλέφθηκαν παρεμβάσεις για εργαζομένους σε ΟΤΑ και σωφρονιστικά καταστήματα.

2026: Νέα αύξηση και φορολογικές αλλαγές

Το 2026 περιλαμβάνει νέα αύξηση μισθών στο Δημόσιο από τον Απρίλιο, σε συνάρτηση με την πορεία του κατώτατου μισθού. Παράλληλα, τίθενται σε εφαρμογή μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές για φυσικά πρόσωπα, με έμφαση σε νέους, οικογένειες και τη μεσαία τάξη.

Επιπλέον, ενισχύεται το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω αυξημένων επιδομάτων, ενώ αναγνωρίζεται μισθολογικά το δίπλωμα πενταετών σπουδών, εξισώνοντάς το με μεταπτυχιακό τίτλο. Τέλος, θεσπίζεται αφορολόγητο για το επίδομα βιβλιοθήκης των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών.

Σταδιακή ενίσχυση εισοδημάτων

Συνολικά, οι παρεμβάσεις της τετραετίας διαμορφώνουν ένα πλέγμα μόνιμων αυξήσεων και ελαφρύνσεων, με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων στο Δημόσιο και τη στήριξη επιμέρους επαγγελματικών ομάδων.