Αλέξανδρος Εξάρχου: Καθοριστική η επόμενη πενταετία για το μέλλον της Ελλάδας

H επόμενη πενταετία θα είναι καθοριστική για το μέλλον της Ελλάδας, η οποία πρέπει να μετασχηματιστεί σε μία ισχυρή οικονομία, αλλάζοντας την παραγωγική της δομή. Αυτό δήλωσε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intrakat, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη με τον δημοσιογράφο, κ. Νίκο Φιλιππίδη.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να δημιουργήσει μία οικονομία με σοβαρή παραγωγική βάση, στοχεύοντας στο μέλλον και αυτό είναι μία προσπάθεια που πρέπει να ξεκινήσει τώρα. Και επισήμανε ότι τα επόμενα 3 με 5 χρόνια είναι εκείνα που θα καθορίσουν την πορεία της χώρας μας μετά το 2032, όταν και θα λήξει η περίοδος χάριτος των δανείων που έλαβε κατά την προηγούμενη δεκαετία.

Προϋποθέσεις και μεταρρυθμίσεις

Ο επικεφαλής του Ομίλου Intrakat υπογράμμισε ότι εάν η Ελλάδα δεν αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο, σύντομα θα ξαναβρεθεί σε δύσκολη θέση, ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του ότι η χώρα εξακολουθεί να στηρίζεται πολύ στον τουρισμό και την εσωτερική κατανάλωση και να μην παράγει ή εξάγει όσο χρειάζεται. Ωστόσο, τόνισε ότι οι προϋποθέσεις για αλλαγή της οικονομίας έχουν πλέον δημιουργηθεί και ότι θα χρειαστεί σοβαρότητα και πολιτική σταθερότητα για την υποστήριξη της προσπάθειας αυτής. Επίσης, σημείωσε την ανάγκη να υπάρχει ένα σταθερό σύνολο βασικών αρχών οικονομικής διακυβέρνησης, που θα ενθαρρύνει και θα επιταχύνει τις ξένες επενδύσεις στη χώρα.

Ο 5ος τραπεζικός πυλώνας

Ο κ. Εξάρχου έκανε έκκληση να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις, όπως η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, η καθυστέρηση της οποίας συνιστά παράγοντα αποτροπής της υλοποίησης ξένων επενδύσεων. Ενώ, υπογραμμίζοντας το πρόβλημα της δυσκολίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών για τον κατασκευαστικό κλάδο από τις ελληνικές τράπεζες, επισήμανε την ανάγκη για τόνωση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα, με νέες τράπεζες που θα στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα έχουν μειωμένη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, συνέχισε, υλοποιείται και το όραμα για τον 5ο τραπεζικό πυλώνα, μέσα από την συγχώνευση της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας, η οποία προχωράει πολύ καλά και θα υποστηριχθεί από την Thrivest Holdings, στην οποία συμμετέχουν οι βασικοί μέτοχοι της Intrakat. «Οι επιδόσεις των διοικήσεων των δύο τραπεζών βοηθούν πολύ σε αυτή τη διαδικασία. Εφόσον συγχωνευθούν, που πιστεύω ότι θα γίνει εντός του έτους, και κεφαλαιοποιηθούν – που είμαι βέβαιος ότι θα συμβεί εντός του έτους-, θεωρώ ότι η νέα τράπεζα που θα προκύψει από τη συγχώνευση, θα στηρίξει τη μικρομεσαία ελληνική επιχειρηματικότητα» δήλωσε ο κ. Εξάρχου.

Το διακύβευμα της Ευρώπης

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχουαναγνώρισεότι η Ελλάδα επωφελήθηκε από τη συμμετοχή της στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη, επισημαίνοντας ότι χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF), σήμερα η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας δεν θα ήταν η ίδια. Όμως, τόνισε ότι η χώρα θα πρέπει να εξοπλιστεί κατάλληλα για την περίοδο μετά τη λήξη των έργων του RRF, όταν οι ευκαιρίες της αγοράς θα πια είναι μικρότερες.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι θα πρέπει η Ευρώπη να αποφασίσει εάν θα αποκτήσει ομοσπονδιακή δομή, που θα προσφέρει κοινές λύσεις στα προβλήματα, όπως συνέβη στην πανδημία. Ή εάν θα συνεχίσει να λειτουργεί ως μία ημιτελής ένωση, η οποία έχει επιτύχει οικονομικά, αλλά αποτύχει πολιτικά, όπως για παράδειγμα στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, που προκάλεσε πληθωρισμό και αύξηση τιμών και όπου το κάθε κράτος – μέλος αφέθηκε μόνο του να διαχειριστεί τις επιπτώσεις.

Τέλος, ο κ. Εξάρχου σχολίασε ότι στη χώρα μας συχνά έχουμε την τάση να δίνουμε διαφορετικό χαρακτήρα στα γεγονότα, ερμηνεύοντάς τα κατ’ εσφαλμένο τρόπο, καθώς δεν μπορούμε να αποδίδουμε χαρακτηριστικά νίκης στη διάσωση της ελληνικής οικονομίας, που ακολούθησε την ελληνική κρίση. Και κατέληξε, λέγοντας ότι, όλες οι επιλογές που θα γίνουν από εδώ και στο εξής, θα είναι εξαιρετικά σημαντικές για το μέλλον της χώρας.

