Ζεφύρι: Νεκρός ο 33χρονος που αγνοούταν – «Ήταν στα αζήτητα του νοσοκομείου για 50 ημέρες»

Τραγικό ήταν το τέλος στην εξαφάνιση ενός 33χρονου στο Ζεφύρι καθώς εντοπίστηκε νεκρός στα αζήτητα του νοσοκομείου όπου βρισκόταν για 50 ημέρες.

Συγκεκριμένα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωση του ανέφερε ότι «η περιπέτεια του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού, 33 ετών, έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούσαν. Ο ενήλικος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζεφυρίου λίγες ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισης του και μεταφέρθηκε στα επείγοντα Νοσοκομείου όπου απεβίωσε, με αποτέλεσμα να καταλήξει στα αζήτητα του Νοσοκομείου έως τις 22/01/2026. Σας υπενθυμίζουμε ότι η εξαφάνιση του είχε δηλωθεί στις 30/11/2025.

Δυστυχώς, ένας συνάνθρωπος μας βρισκόταν στα αζήτητα του νοσοκομείου για 50 ημέρες περίπου, ενώ τον αναζητούσαν οι οικείοι του, οι οποίοι δήλωσαν την εξαφάνισή του στις 30/11/25 και ενημερώθηκαν με καθυστέρηση για την τραγική του κατάληξη, καθώς για ακόμη μία φορά ο συντονισμός των φορέων δεν υπήρξε επαρκής προκειμένου να δοθεί έγκαιρα τέλος στην αγωνία τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν. Παρακαλείσθε για την άμεση αφαίρεση της φωτογραφίας από όπου υπάρχει η ανακοίνωση της. Περισσότερες πληροφορίες: Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης

«Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017» Email: [email protected] https://www.hamogelo.gr/gr/el/eksafanismena-paidia:missing-alert-hellas/».