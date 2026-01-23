Ζάκυνθος: Συστηνόταν για χρόνια ως ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεμί Μόουζες – Η απάτη του αποκαλύφθηκε μετά θάνατον

Σενάριο κινηματογραφικής ταινίας θυμίζει η υπόθεση ενός άνδρα που επί σειρά ετών ζούσε στη Ζάκυνθο, παρουσιαζόμενος ως παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεμί Μόουζες, με την πραγματική του ταυτότητα να αποκαλύπτεται μόνο μετά τον θάνατό του.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, εγκαταστάθηκε στο νησί πριν από επτά χρόνια, αγόρασε κατοικία στο Αργάσι και εντάχθηκε ενεργά στην τοπική κοινωνία, συμμετέχοντας σε ποδοσφαιρικές δραστηριότητες.

Παρουσιαζόταν ως πρώην ποδοσφαιριστής του ιστορικού αγγλικού συλλόγου, ισχυρισμός που έγινε πιστευτός από μεγάλο μέρος των κατοίκων, οι οποίοι τον αντιμετώπιζαν ως έναν πραγματικό αστέρα των γηπέδων.

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες, ο ίδιος είχε αναλάβει για σύντομο χρονικό διάστημα καθήκοντα σε τοπική ποδοσφαιρική ομάδα, ενώ γύρω του είχε δημιουργηθεί κλίμα θαυμασμού, χωρίς να εγερθούν σοβαρές αμφιβολίες για την ταυτότητά του.

Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατό του, όταν διαπιστώθηκε ότι ο πραγματικός Ρεμί Μόουζες ζει στη Βρετανία και δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τον άνδρα που διέμενε στη Ζάκυνθο. Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονη αίσθηση τόσο στο νησί όσο και στο εξωτερικό.

Κάτοικοι της Ζακύνθου δηλώνουν ότι ο άνδρας εμφανιζόταν φιλικός και γνώστης του ποδοσφαίρου, γεγονός που ενίσχυε την αξιοπιστία του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, προσφέρθηκε ως εθελοντής σε αθλητικές δραστηριότητες, ενώ δήλωνε οικονομικά ανεξάρτητος και δεν εργαζόταν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και το γεγονός ότι κατά την κηδεία του ενταφιάστηκε φορώντας πλήρη ενδυμασία της Manchester United, υψηλής αξίας, γεγονός που ενίσχυσε αρχικά την πεποίθηση ότι επρόκειτο για πρώην ποδοσφαιριστή του συλλόγου.

Η υπόθεση πήρε διεθνείς διαστάσεις, όταν Άγγλοι μόνιμοι κάτοικοι της Ζακύνθου, αναγνωρίζοντας το όνομα, αντιλήφθηκαν ότι ο πραγματικός Ρεμί Μόουζες βρίσκεται εν ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε ακόμη και επικοινωνία από στελέχη της Manchester United με το νησί, προκειμένου να διερευνηθεί αν ο άνδρας είχε εξαπατήσει την τοπική κοινωνία ή είχε δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Η ιστορία, που ξεκίνησε ως τοπικό μυστήριο, εξελίχθηκε σε ένα πρωτοφανές περιστατικό πλαστοπροσωπίας, προκαλώντας αίσθηση και στη Βρετανία, καθώς αποκαλύφθηκε πως ένας άνθρωπος έζησε για χρόνια υιοθετώντας την ταυτότητα ενός άλλου, μέσα σε έναν μύθο που ο ίδιος είχε δημιουργήσει.