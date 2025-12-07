Ζάκυνθος: Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου που έχασε τη ζωή του από επίθεση σκύλου – «Το μάζεψα ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε το γιο»

Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου παιδιού που σκοτώθηκε μετά από επίθεση πιτμπουλ στο σπίτι της οικογένειας στη Ζάκυνθο.

Όπως τόνισε μάζεψε τον σκύλο που ήταν ετοιμοθάνατο και αυτός σκότωσε το παιδί του. «Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του; Και δεν είναι η αδυναμία του; Αυτά (τα 30 δευτερόλεπτα) ‘’αρχίσανε’’ (ήταν αρκετά) για να μου το πάρουν από την αγκαλιά μου, η κόρη μου φώναξε και έτρεξα εγώ» ανέφερε μιλώντας στο MEGA.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι «όχι δεν το είχε το σκυλί, στο στόμα το παιδί, εγώ άκουσα μόνο τη μικρή να φωνάζει, δεν άκουσα κάτι άλλο, ούτε μετά θυμάμαι κάτι άλλο. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του».

Παράλληλα, ο πατέρας του άτυχου παιδιού είπε ότι «για αυτά τα πράγματα, ευθύνονται οι κυνηγοί που έρχονται γύρω-γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί είναι ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε το γιο μου. Τα παιδιά ήταν εκεί, θα χρειαστούν θεραπεία μάλλον. Εγώ εχθές το βράδυ, κράτησα τα παιδιά της αδερφής μου. Η αδερφή μου, ήρθε και πήρε τα παιδιά σήμερα το πρωί».

Ζάκυνθος: Κλιμάκιο από την Πάτρα θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί το πιτ μπουλ που κατασπάραξε τον δίχρονο

Το σκυλί από το βράδυ του Σαββάτου βρίσκεται σε καταφύγιο, με εντολή εισαγγελέα. «Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο να το παρακολουθήσει», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος. Το επόμενο διάστημα, πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα κληθεί να αποφασίσει αν το πιτ μπουλ θα πρέπει να θανατωθεί ή θα μπει σε κάποιο καταφύγιο για προστασία. «Κανείς δεν ξέρει μέχρι στιγμής τι έχει γίνει και βρέθηκε το παιδάκι να έχει χάσει τη ζωή του», είπε ο κ. Στασινόπουλος.

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς

Οι γονείς, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, μετά τη σύλληψή τους.

Οι γονείς του παιδιού υιοθέτησαν το πίτμπουλ πριν από λίγες εβδομάδες για να του παρέχουν ένα σπίτι καθώς ζούσε ως αδέσποτο στο χωριό Άγιος Λέοντας Ζακύνθου. Το σκυλί ωστόσο κατασπάραξε το 2χρονο , δαγκώνοντάς το σε λαιμό, κρανίο και στο υπόλοιπο το σώμα. Στις φωνές του αγοριού, ο πατέρας Αλβανικής καταγωγής έσπευσε στο σημείο και έδωσε αγώνα για να ανοίξει τα σαγόνια του μανιασμένου σκύλου ώστε να απεγκλωβίσει το μονάκριβό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Ζακύνθου ημιπεθαμένο. Νοσηλευτές και γιατροί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. Ο σκύλος είχε προκαλέσει εκτεταμένα τραύματα και, όπως λένε, είχε κατασπαράξει το παιδάκι.

Στο νοσοκομείο Ζακύνθου έσπευσε και η Βρετανίδα μητέρα του παιδιού, σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Ο πόνος της ανείπωτος, δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει πως υιοθέτησε τον σκύλο για καλό αλλά εν τέλει της σκότωσε το παιδί. Ακόμη παραμένει σε κατάσταση σοκ.