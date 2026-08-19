Χρηματιστήριο: Στις 2.598,02 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,73%

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 2.600 μονάδων.

Μικτή εικόνα με μικρές διακυμάνσεις παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω του sell-off στα ομόλογα και της ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

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Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ενώ ενισχύονται οι μετοχές της ΔΕΗ, της Motor Oil και των ΕΛΠΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.598,02 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,73 %.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 137,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,76%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+3,78%), της ΔΕΗ (+2,01%) και των ΕΛΠΕ (+1,13%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (-2,68%), της Alpha Bank (-2,12%), της Eurobank (-2,01%) και της Aktor (-1,87%).

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Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.482.495 και 3.571.255 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 28,72 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 15,87 εκατ. ευρώ.

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Ανοδικά κινούνται 25 μετοχές, 68 πτωτικά και 21 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (+8,67%) και Space Hellas (+4,04%).

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Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λεβεντέρης (π) (-2,91%) και Γενική Εμπορίου (-2,69%).