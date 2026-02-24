Ρίο: Βρέφος 5 μηνών στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα – «Κάντε μια προσευχή όλοι σας για το αγγελούδι μας», λένε οι γονείς του

Έντονη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση της υγείας ενός βρέφους πέντε μηνών, το οποίο διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων νοσηλεύεται το παιδί, καθώς η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία. Σύμφωνα με το imerazante.gr οι γιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα δύο 24ωρα ιδιαίτερα σημαντικά, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη.

Τις πρώτες ώρες της Κυριακής (22/02) στήθηκε η επιχείρηση σωτηρίας στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το βρέφος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα.

Αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή του παιδιού στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, καθώς εκεί υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές και το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό για τη διαχείριση τόσο σοβαρών περιστατικών.

Καθοριστικά συνέβαλαν στην επιχείρηση γιατροί και νοσηλευτές του Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπως και ιδιώτες παιδίατροι, για να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να γίνει η μεταφορά του βρέφους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στη Ζάκυνθο, με την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη της κατάστασης. Κάτοικοι στέλνουν διαρκώς μηνύματα στήριξης προς την οικογένεια, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα επόμενα 24ωρα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις και το παιδί θα επιστρέψει σύντομα στο σπίτι του.

Η ανάρτηση της οικογένειας

Συγκλονίζει η ανάρτηση της οικογένειας του παιδιού, η οποία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσους βοήθησαν για την διάσωση του βρέφους.

Η ανάρτηση αναφέρει:

«Τώρα που το παιδί μας βρίσκεται στην ασφάλεια της ΜΕΘ στο Ρίο και δίνει τη δική του μάχη, νιώθουμε την ανάγκη να πούμε ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε εκείνους που τίμησαν το λειτούργημά τους και έγιναν η ασπίδα του. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας:

Την αγροτική ιατρό και τη νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μας, που πάλεψαν πέρα από τις δυνάμεις τους.

Την καρδιολόγο, που παρόλο που δεν ήταν η ειδικότητά της, έμεινε εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή.

Τους δύο εξωτερικούς παιδιάτρους, τον κ Κομιώτη και τον κ Κάβουρα που έτρεξαν αμέσως στο νοσοκομείο κ δεν έφυγαν μέχρι να μπει με ασφάλεια στο αεροπλάνο

Τους παιδιάτρους που, αν και απουσίαζαν από το νησί, τον κ. Γαρδέλη κ τον κ. Δημητρίου ήταν συνεχώς, στο τηλέφωνο δίνοντας πολύτιμες οδηγίες και κατευθύνσεις.

Τη διοίκηση του νοσοκομείου κ τον Βουλευτή Ζακύνθου που κινητοποιήθηκαν άμεσα για να γίνουν τα απαιτούμενα.

Χάρη σε όλους εσάς, το μωρό μας έφτασε στα χέρια των ειδικών. Η ανθρωπιά σας νίκησε το “σάπιο σύστημα” και την αδιαφορία. Σας παρακαλούμε όλους, κάντε μια προσευχή για το αγγελούδι μας, να πάνε όλα καλά. Τώρα σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας».