Υπόθεση Novartis: Ποιες ποινές επιβλήθηκαν στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες, Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη

Ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, μετά την καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη, για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε βάρος πολιτικών προσώπων στην υπόθεση της Novartis.

Ειδικότερα, στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 μηνών και ποινή 28 μηνών στη Μαρία Μαραγγέλη, με τριετή αναστολή,

Στους κατηγορουμένους είχε αναγνωριστεί πρωτόδικα το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, ενώ σήμερα το δικαστήριο αρνήθηκε να τους αναγνωριστεί επιπλέον και το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς, μετά τη πράξη που αιτήθηκαν ΜΕΤΑ την απόφαση επί της ενοχής.

Με την αυλαία της δίκης, ο πρόεδρος του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ανακοίνωσε ότι «για τη διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης αλλά και του δικηγορικού λειτουργήματος», το δικαστήριο θα διαβιβάσει αντίγραφα της δίκης στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτει διάπραξη ποινικών αδικημάτων εκ μέρους του συνηγόρου υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη. Η απόφαση των δικαστών αφορά κάποιες εκφράσεις του συνηγόρου προς τους δικαστές οι οποίες ζητείται να ελεγχθεί αν στοιχειοθετούν το αδίκημα της αθέμιτης επιρροής σε δικαστικό λειτουργό.

Η απόφαση των δικαστών επί της ενοχής, υιοθέτησε την εισήγηση της εισαγγελέως που με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο είχε αναφέρει στην αγόρευση της πριν λίγες ημέρες: «Έχουν ευθύνη, όχι την πλήρη ευθύνη, για τη δολοφονία χαρακτήρα που υπέστησαν το 2018, δέκα πολιτικά πρόσωπα».

Η εισαγγελέας τόνισε πως οι δύο κατηγορούμενοι κατέθεσαν «ελαφρά τη καρδία» όχι γεγονότα που είδαν, αλλά αυτά που συνήγαγαν και ήταν επικριτική καθώς και οι δύο κατηγορούμενοι στις απολογίες τους, επικαλέστηκαν ουσιαστικά όσα έλεγε ο τότε επικεφαλής της Novartis Κωνσταντίνος Φρουζής, «μία σκοτεινή προσωπικότητα», και όχι συμβάντα για τα οποία είχαν άμεση αντίληψη οι ίδιοι.

«Πηγή γνώσης μου ήταν ο Φρουζής» είπε χαρακτηριστικά στην απολογία του ο Φιλίστωρας Δεστεμπασίδης ο οποίος είπε στο δικαστήριο πως ουδέποτε είδε ο ίδιος να χρηματίζονται πολιτικά πρόσωπα και πως αυτά που είχε καταθέσει στην τότε Εισαγγελία Διαφθοράς ήταν αυτά που αφηγούνταν ο Φρουζής.

Η Μαρία Μαραγγέλη στην απολογία της είπε ότι είχε δει φακέλους με μετρητά που θα παραδίδονταν σε πολιτικά πρόσωπα. «Τα χρήματα κινούνταν εκτός τραπεζικού συστήματος από τον κ. Φρουζή. Ήμουν παραδίπλα όταν ο Φρουζής έδινε φακέλους με μετρητά. Χρήματα μπήκαν και παραδόθηκαν εκεί όπου έπρεπε να φτάσουν. Ήμουν μπροστά, έβλεπα τα χρήματα να μπαίνουν σε φακέλους. Οι φάκελοι έβγαιναν και δινόντουσαν. Τώρα αν είχαν άλλους φακέλους μέσα με χαρτοπετσέτες, τι να πω… και τότε με το Μέγαρο Μαξίμου, επειδή έγινε ντόρος. Εγώ τα χρήματα τα είδα να μπαίνουν σε βαλίτσα. Πήγε εκεί ο Φρουζής… Η βαλίτσα γύρισε άδεια. Γύρισε και διατυμπάνιζε ότι γύρισε άδεια βαλίτσα και τα πετύχαμε αυτά που θέλαμε», είχε πει στην απολογία της.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε επιβάλει τον περασμένο Σεπτέμβριο στους δύο κατηγορούμενους με τις κωδικές ονομασίες «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμος Σαράφης» συνολική ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών στη Μαρία Μαραγγέλη με αναστολή επί τριετία.

Μετά την απόφαση επί της ενοχής ο δικηγόρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε: «Οι δυο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα ότι κατέθεσαν και μήνυσαν ψευδώς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ήταν χυδαίο ψέμα ότι δήθεν δωροδοκήθηκε ο κ. Γεωργιάδης. Η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς κ. Ελένη Τουλουπάκη χαρακτήρισε ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τους δύο καταδικασθέντες και έτσι αυτοί έχοντας ποινική ασυλία, συκοφάντησαν 10 διακεκριμένους πολιτικούς. Ευτυχώς η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής απέτυχε».