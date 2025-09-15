Υπόθεση Novartis: Ποινή φυλάκισης 33 μηνών στην “Κελέση” και 25 μηνών στον “Σαράφη” με τριετή αναστολή

Γνωστοποιήθηκαν οι ποινές των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis από την έδρα μετά την απόφαση ενοχής τους από το δικαστήριο.

Ειδικότερα, ποινής φυλάκισης 25 μηνών επιβλήθηκε στον «Μάξιμο Σαράφη», κατά κόσμον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, ενώ 33 μήνες επιβλήθηκαν στην “Αικατερίνη Κελέση”, κατά κόσμον Μαρία Μαραγγέλη, με τις δύο ποινές να αναστέλλονται για τρία χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες. Η πρόεδρος απέρριψε και για τους δύο κατηγορούμενους την ελαφρυντική περίσταση των μη ταπεινών αιτιών που αιτήθηκαν οι συνήγοροί τους.

Νωρίτερα η Εισαγγελέας ζήτησε να αναγνωριστεί σύννομος βίος και στους δύο κατηγορούμενους. Αναφερόμενη στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, η εισαγγελική λειτουργός τόνισε πως σε αντίθεση με την συγκατηγορούμενη του, που απουσίαζε από το εδώλιο σε όλη τη διάρκεια της δίκης, εκείνος ήταν παρών σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, με αξιοπρεπή στάση.

Αναφερόμενη στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, η εισαγγελική λειτουργός ανάφερε πως «η αναγνώριση του ελαφρυντικού μη ταπεινών αιτιών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ενοχή για εν γνώση του ψευδή κατάθεση, άρα δεν πρέπει να αναγνωριστεί. Να του δοθεί όμως το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ήταν εδώ σε κάθε συνεδρίαση, βοήθησε, είχε αξιοπρεπή στάση, έχει λευκό ποινικό μητρώο».

Σχετικά με τη Μαρία Μαραγγέλη, η εισαγγελέας σχολίασε πως «μπορεί η κατηγορούμενη να μην υπέστη τη βάσανο της διαδικασίας, ωστόσο προσήλθε για να απολογηθεί, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία για τη ζωή της αλλά πρέπει να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου».

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Άδωνη Γεωργιάδη Μιχάλης Δημητρακόπουλος σε δήλωση του αναφέρει Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Αδωνι Γεωργιάδη . Οι επιστρατευθεντες μάρτυρες καταδικάστηκαν ότι ψευδώς καταμήνυσαν και ψευδώς κατέθεσαν σε βάρος του.

Η απόφαση θωρακίζει την Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς , που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή της χώρας , χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτοί που παρείχαν ποινική ασυλία στους ψευδομάρτυρες για να πλήξουν άφοβα τον πολυκομματισμό , σήμερα θα πρέπει να αναλογισθούν τι έπραξαν .

H σημερινή απόφαση ήρθε μετά από ισχυρισμούς των δύο πρώην μαρτύρων για χρηματισμούς τουλάχιστον 10 πολιτικών προσώπων από την Novartis. Κατά τις απολογίες τους, οι δύο αρνήθηκαν ότι ψευδομαρτύρησαν, επαναλαμβάνοντας πως όσα κατέθεσαν για πολιτικά πρόσωπα τα είχαν πληροφορηθεί από τον πρώην ισχυρό άνδρα της Novartis Hellas, Κωνσταντίνο Φρουζή, ο οποίος όμως καταθέτοντας στο ακροατήριο διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό αυτό.