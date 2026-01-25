Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας

Διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε φούρνο – ζαχαροπλαστείο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά στο τμήμα από την οδό Κεφαλληνίας έως την οδό Αγίου Μελετίου, καθώς και στο ύψος της οδού Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

