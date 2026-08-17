WSJ: Ο εφιάλτης των τουριστών από τα μελτέμια του Αιγαίου – “Μοίραζαν δεξιά και αριστερά σακούλες για εμετό” (βίντεο)

Τις “εφιαλτικές” στιγμές που ζουν τουρίστες οι οποίοι έχουν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές και κάνουν το γνωστό island hopping στο Αιγαίο περιγράφει σε δημοσίευμα της η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με την WSJ, τα έντονα κύματα, από τα ισχυρά μελτέμια που πλήττουν τη χώρα το τελευταίο διάστημα, προκάλεσαν ναυτίες σε κάποιους ταξιδιώτες οι οποίοι βγήκαν στα social media και αποκάλεσαν τα ελληνικά πλοία «vomit comets» («κομήτες του εμετού»), όρος που παραπέμπει στα αεροσκάφη για την εκπαίδευση των αστροναυτών.

Ωστόσο, ειδικοί που μιλούν στην αμερικανική εφημερίδα επισημαίνουν ότι οι δύσκολες αυτές διαδρομές δεν αποτελούν τον κανόνα. Τονίζουν επίσης ότι, όταν ένα πλοίο παίρνει άδεια να αποπλεύσει, οι συνθήκες θεωρούνται ασφαλείς.

«Τους έκαναν αέρα και μοίραζαν σακούλες για εμετό»

Η Όστιν Κροτό περίμενε μαζί με τον σύζυγό της και τα τέσσερα παιδιά τους να επιβιβαστούν στο πλοίο από τη Σύρο προς τον Πειραιά. Η θάλασσα, όπως θυμάται, έδειχνε ήρεμη. Λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση, όμως, η κατάσταση άλλαξε. Μεγάλα κύματα χτυπούσαν το πλοίο, το οποίο κλυδωνιζόταν έντονα, ενώ η ίδια έβλεπε το νερό να καλύπτει τα παράθυρα. Τα μέλη του πληρώματος έσπευδαν να βοηθήσουν τους επιβάτες που αντιμετώπιζαν ναυτία.

«Πήγαιναν από τον έναν στον άλλον, τους έκαναν αέρα και μοίραζαν σακούλες για εμετό δεξιά κι αριστερά», περιγράφει στη WSJ. Όπως λέει, δεν είχε καν νόημα να προσπαθήσει κάποιος να φτάσει μέχρι την τουαλέτα.

Η 38χρονη, η οποία πλέον ζει στη Σύρο, θυμάται να κοιτάζει γύρω της και να βλέπει επιβάτες χλωμούς, με τα πρόσωπά τους μέσα στα χέρια τους, προσπαθώντας να ελέγξουν τη ναυτία. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση ενός από τα παιδιά της. «Δεν είχα ξαναδεί ποτέ το πρόσωπο του παιδιού μου να γίνεται εντελώς πράσινο», είπε. «Τώρα καταλαβαίνω από πού το πήραν τα καρτούν».

Ακόμη πιο δύσκολη ήταν η εμπειρία της 25χρονης Έμιλι Σάβατζ, η οποία είχε οργανώσει χαλαρές διακοπές στην Ελλάδα με την καλύτερή της φίλη. Στη διαδρομή από τη Νάξο προς τη Μήλο, οι δύο κοπέλες βρέθηκαν να προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατηθούν στη θέση τους, καθώς το πλοίο χτυπούσε πάνω στα κύματα.

«Τα κύματα έκαναν το πλοίο να αναπηδά και σηκωνόσουν μερικά εκατοστά από τη θέση σου», είπε στην WSJ. Και αυτό δεν κράτησε για λίγα λεπτά. Οι δύσκολες συνθήκες συνεχίστηκαν για περίπου έξι ώρες. Σε κάθε στάση του πλοίου επιβιβάζονταν και αποβιβάζονταν ταξιδιώτες, ενώ όσοι παρέμεναν μέσα προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τη ναυτία κλείνοντας τα μάτια και καταπίνοντας δραμαμίνες. Η περιπέτεια, πάντως, είχε και μια απρόσμενη κοινωνική διάσταση. «Ήταν κατά κάποιον τρόπο μια εμπειρία που μας έφερε πιο κοντά», σχολίασε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ