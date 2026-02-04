Βροχερός ο καιρός σήμερα, πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες – Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία

Με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας θα κυλήσει ο καιρός σήμερα Τετάρτη 4/2, ενώ χιόνια θα πέσουν και στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές που το βράδυ στα δυτικά θα ενταθούν και στα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά από το βράδυ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 με ενίσχυση αργά το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία το βράδυ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, από το απόγευμα νοτιοανατολικοί 4 με 5 και το βράδυ έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νησιά του Ιονίου. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα νότια 6 με 7 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα και στις υπόλοιπες περιοχές.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση αργά το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.