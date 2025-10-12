Βρέφος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε σπίτι στα Πατήσια – Συνελήφθη ο πατέρας για χρήση ναρκωτικών
Σε κρίσιμη κατάσταση το βρέφος
Μάχη για να παραμείνει στην ζωή δίνει βρέφος ενός έτους που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις σε σπίτι στα Πατήσια το βράδυ του Σαββάτου (11/10).
Σύμφωνα με την έρευνα, ο πατέρας, ο οποίος είναι από την Αίγυπτο, είχε καπνίσει ναρκωτικά δίπλα στο παιδί, με αποτέλεσμα αυτό να χάσει τις αισθήσεις του. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά από επιχείρηση της αστυνομίας η οποία έφτασε στο σπίτι και βρήκε το κοριτσάκι αναίσθητο.
Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση.
