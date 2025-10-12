Βρέφος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε σπίτι στα Πατήσια – Συνελήφθη ο πατέρας για χρήση ναρκωτικών

Μάχη για να παραμείνει στην ζωή δίνει βρέφος ενός έτους που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις σε σπίτι στα Πατήσια το βράδυ του Σαββάτου (11/10).

Σύμφωνα με την έρευνα, ο πατέρας, ο οποίος είναι από την Αίγυπτο, είχε καπνίσει ναρκωτικά δίπλα στο παιδί, με αποτέλεσμα αυτό να χάσει τις αισθήσεις του. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά από επιχείρηση της αστυνομίας η οποία έφτασε στο σπίτι και βρήκε το κοριτσάκι αναίσθητο.

Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση.