Γρίπη: Αγωνία για την 6χρονη που είναι διασωληνωμένη στο “Αγία Σοφία” – Βελτιωμένη η κατάσταση του 3χρονου

Τεράστια αύξηση, που ξεπερνά το 30%, παρουσιάζουν οι νοσηλείες παιδιών από γρίπη και οι βαριές νοσήσεις, με τα παιδιατρικά νοσοκομεία να στενάζουν.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, δύο παιδάκια νοσηλεύονται στο Παίδων “Αγία Σοφία” με γρίπη, με το ένα να παραμένει διασωληνωμένο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, το ένα είναι 6χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του “Αγία Σοφία”.

Εκεί έφτασε το βράδυ της Πέμπτης 22/1 με υψηλό πυρετό, σπασμούς και αφυδατωμένο, με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα στη διασωλήνωσή του. Το κοριτσάκι υποβλήθηκε επίσης σε αξονική και μαγνητική.

Όσον αφορά στο δεύτερο παιδάκι, πρόκειται για 3χρονο αγοράκι που αρχικά είχε πάει στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου οι γιατροί το διασωλήνωσαν και χθες το έφεραν στην Αθήνα. Η κατάστασή του σήμερα βελτιώθηκε και παραμένει στο νοσοκομείο σε καλή κατάσταση, ενώ μέσα στην ημέρα μπορεί να μεταφερθεί σε απλή κλίνη.

Σημειώνεται ότι το αγοράκι πριν από δύο εβδομάδες είχε περάσει και κορονοϊό, με αποτέλεσμα ο οργανισμός του να είναι εξασθενημένος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, στις τελευταίες εφημερίες εκατοντάδες είναι τα παιδιά που προσέρχονται με έντονα συμπτώματα της γρίπης.

Καθημερινά πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία και πάνω από 50 παιδιά εισάγονται για νοσηλεία.

Οι γιατροί καλούν τους γονείς να εμβολιάσουν έστω και τώρα τα παιδιά τους, καθώς η γρίπη αναμένεται να κορυφωθεί το επόμενο διάστημα, ενώ συστήνουν να εξετάζονται τα παιδιά εγκαίρως από τον παιδίατρό τους όταν εμφανίζουν συμπτώματα.

Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά που έχουν συμπτώματα θα πρέπει να κρατούνται στο σπίτι, μακριά από ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Πέμπτη 22/1 στην δημοσιότητα o ΕΟΔΥ, καταγράφηκαν 23 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και επτά νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά 13 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της νόσου έχουν καταγραφεί 81 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 23 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Μεταξύ 2.758 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 485 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 484 τύπου Α και ένα τύπου Β.

Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός, σύμφωνα με τους ειδικούς.