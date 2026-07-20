“Καυτό” τριήμερο με 42άρια, άλλαξε η πιο ζόρικη μέρα για την Αττική – Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Ο καύσωνας, ο πρώτος του φετινού καλοκαιριού, χτύπησε την πόρτα της Ελλάδας, με την εβδομάδα να προβλέπεται ιδιαίτερα «καυτή», ιδίως στα αστικά κέντρα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες έκαναν την εμφάνισή τους το Σαββατοκύριακο, ωστόσο από σήμερα Δευτέρα 20/7 έως και την Τετάρτη 22/7 ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει αρκετά πάνω από τους 40 βαθμούς.

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Εν τω μεταξύ, ενώ οι αρχικές προγνώσεις ανέφεραν πως η Τρίτη θα είναι η πιο δύσκολη μέρα για την Αττική, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη εκτίμησε ότι η Τετάρτη θα είναι πιο ζόρικη για το λεκανοπέδιο, ενώ η θερμοκρασία αναμένει και στην δυτική ηπειρωτική Ελλάδα να ανέβει σε υψηλότερα επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, «έχει έρθει ο πρώτος καύσωνας, με θερμοκρασίες που έχουν φτάσει και τους 38 και τους 39 βαθμούς Κελσίου, και σήμερα θα είναι μια ακόμα χειρότερη μέρα.

Γενικά αίθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, περιμένουμε μία πολύ πολύ περιορισμένη αστάθεια το μεσημεράκι. Αυτό σημαίνει, σήμερα το απόγευμα λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και μια μικρή πιθανότητα για μπόρες στα βόρεια ορεινά, δηλαδή για την περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης και κοντά στα σύνορα.

Έχει πέσει η ένταση των ανέμων ήδη από χθες, 5 μποφόρ έχουμε το πολύ μόνο στην περιοχή του ανατολικού Αιγαίου, σε όλα τα υπόλοιπα είμαστε στα 3 με 4 μποφόρ.

Σήμερα θα είναι μια μέρα λιγάκι πιο θερμή από τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι, τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς.

Στην Αττική σήμερα μια μέρα με ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι πνέουν στα 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς. Στην Αττική όμως επειδή έχουμε και το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, πράγμα που σημαίνει ότι λόγω των κλιματιστικών, κάποιοι σταθμοί είναι πιθανόν να γράψουν και παραπάνω. Τη νύχτα επειδή τα τσιμέντα έχουν απορροφήσει τη θερμότητα και έχουν την ιδιότητα να την αποβάλουν σιγά-σιγά τη νύχτα, η θερμοκρασία είναι πλέον πολύ υψηλή στο κέντρο της Αθήνας τις νύχτες και τις πρώτες πρωινές ώρες».

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Σύμφωνα με την ίδια, «και αύριο Τρίτη, προς το μεσημέρι-απόγευμα περιμένουμε κάποιες τοπικές μπόρες ή και καταιγίδες. Γενικά οι άνεμοι θα φτάνουν τα 3-4 μποφόρ στις θάλασσες, με εξαίρεση κάποιες περιοχές με 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία περιμένουμε τη θερμοκρασία να αγγίξει και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα καύσωνα και η Τρίτη. 41 βαθμούς περιμένουμε στη νότια Κρήτη, τον θεσσαλικό κάμπο, το Αγρίνιο, στην Πελοπόννησο η Σπάρτη, το Άργος, δηλαδή μιλάμε για περιοχές που πάντα ανεβάζουν θερμοκρασία αρκετά».

Για την Τετάρτη σημείωσε πως «παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί αρχίζει η αποδρομή του καύσωνα από τη βόρεια Ελλάδα, όπου θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας. Από Θεσσαλία και κάτω, η θερμοκρασία θα είναι πολύ υψηλή και την Τετάρτη, δηλαδή θα έχουμε ξανά 40-41 βαθμούς, είναι πιθανό στα ανατολικά ηπειρωτικά να φτάσουμε και λίγο παραπάνω, καθώς θα είναι η μέρα με καταβάτη άνεμο και αυτό σημαίνει ότι θα σπρώξει τη θερμοκρασία λίγο πιο πάνω την Τετάρτη».

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Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Mega Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του έκανε λόγο για «10 πόλεις, 10 διαφορετικές εικόνες ενός καύσωνα ήπιας προς μέτριας έντασης», δημοσιεύοντας σχετικά γραφήματα για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τη Λάρισα, τα Ιωάννινα, τον Βόλο, την Αλεξανδρούπολη, το Ναύπλιο και τη Ρόδο.

«Οι θερμοκρασίες που παρουσιάζονται αποτυπώνουν τη σημερινή προγνωστική εικόνα. Όπως είναι φυσικό, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις τις επόμενες ημέρες. Η γενική εικόνα, ωστόσο, αναμένεται να παραμείνει αυτή. Ιδιαίτερα για τις προγνώσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική επιφύλαξη, καθώς πρόκειται για ημέρες που απέχουν ακόμη αρκετά χρονικά και η πρόγνωση ενδέχεται να υποστεί μικρές μεταβολές», έγραψε ο κ. Καλλιάνος.

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Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά «δεν προβλέπεται ευρεία εμφάνιση κόκκινων ή μαύρων κατηγοριών, γεγονός που σημαίνει ότι η θερμική καταπόνηση δεν αναμένεται να λάβει ακραίες διαστάσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ωστόσο, τοπικά καταγράφονται τιμές της κίτρινης κατηγορίας, κυρίως σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Αττικής και της νότιας Πελοποννήσου. Οι τιμές αυτές δεν είναι ακραίες αλλα μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά όσους εργάζονται ή ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τα μη εγκλιματισμένα άτομα.

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Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ζέστη θα είναι αισθητή, αλλά η πραγματική θερμική επιβάρυνση θα παρουσιάζει σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις. Απαιτούνται συχνή ενυδάτωση, διαλείμματα σε σκιερό χώρο και περιορισμός της έντονης δραστηριότητας κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας».

Δείτε την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα 20/7

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Καύσωνας: Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Τρίτης 21/7

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτιωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Τετάρτης 22/7

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Ο καιρός της Πέμπτης 23/7

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Στα υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο νοτιανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.