Βράβευσαν τον αστυνομικό που είχε τραυματιστεί από μεθυσμένο οδηγό μετά το επεισόδιο με τον Χρήστο Μάστορα

Σε μια σεμνή αλλά συγκινητική τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος, Αγίου Αρτεμίου, βραβεύτηκε ο αστυνομικός από την ομάδα της τροχαίας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ), καθώς είχε τραυματιστεί εν ώρα υπηρεσίας και είχε απασχολήσει την επικαιρότητα μετά το περιστατικό με τον τραγουδιστή Χρήστο Μάστορα που πήγε να τον παρασύρει.

Η βράβευση

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο αστυνομικός ανέβηκε στη σκηνή και παρέλαβε τιμητικό έπαινο για την προσφορά και την αφοσίωσή του στο καθήκον. Η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. εξήρε το θάρρος και τον επαγγελματισμό του, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί παράδειγμα ήθους και ευσυνειδησίας για όλους τους συναδέλφους του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στιγμή της απονομής χειροκροτήθηκε θερμά από τους παρευρισκόμενους, ανάμεσά τους εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και συγγενείς και συνάδελφοί του από το Σώμα.

Το περιστατικό

Ο αστυνομικός είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, όταν όχημα επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει σοβαρά η σωματική του ακεραιότητα καθώς του έσπασε το πόδι. Το περιστατικό είχε προκαλέσει τότε αίσθηση, καθώς μία εβδομάδα πριν τον τραυματισμό του, ο γνωστός τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας παρολίγον να τον παρασύρει για να διαφύγει τον έλεγχο.

Παρά το σοκ και τον τραυματισμό του, ο αστυνομικός συνέχισε να επιδεικνύει επαγγελματισμό, επιστρέφοντας στα καθήκοντά του λίγες εβδομάδες αργότερα.

Η σημασία της τιμής

Η σημερινή βράβευση δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αναγνώριση, αλλά ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της προσφοράς των αστυνομικών που καθημερινά θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών.

Η ΕΛ.ΑΣ. τίμησε έναν άνθρωπο που απέδειξε πως το καθήκον, η ψυχραιμία και η αφοσίωση δεν είναι απλώς λόγια, αλλά στάση ζωής.

Η ιστορία του αστυνομικού υπενθυμίζει ότι πίσω από τη στολή υπάρχει ένας άνθρωπος που υπηρετεί με αυταπάρνηση και υπευθυνότητα. Η αναγνώριση της προσφοράς του αποτελεί χρέος της κοινωνίας απέναντι σε όσους βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βράβευση του τραυματισμένου αστυνομικού στο Μέγαρο Μουσικής στέλνει το μήνυμα ότι το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας δεν σταματά ποτέ — ακόμη κι όταν δοκιμάζεται.