Βορίζια: Οι αρχές κοντά στην ταυτοποίηση του δράστη της βόμβας πριν το μακελειό – Ο 48χρονος αρνείται ότι πυροβόλησε

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο ταυτόχρονες έρευνες για το φονικό περιστατικό που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στα Βορίζια Ηρακλείου, όταν η έκρηξη σε διαμέρισμα πυροδότησε σύγκρουση μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι αρχές έχουν ήδη συλλάβει 7 άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό και η υπόθεση φαίνεται να προχωρά προς επίλυση. Το αιματηρό συμβάν και η τοποθέτηση της βόμβας φέρεται να αποτελούν μέρος ενός καλά οργανωμένου σχεδίου με περισσότερους εμπλεκόμενους.

Προσδιορισμός του κατασκευαστή και του εντολέα της βόμβας

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του MEGA Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αρχές είναι κοντά στην ταυτοποίηση του κατασκευαστή και του εντολέα που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη, το οποίο αποτέλεσε την αφορμή για την αιματηρή συμπλοκή των δύο οικογενειών.

Ο φυσικός αυτουργός της τοποθέτησης της βόμβας φέρεται να είναι μέλος της οικογένειας Καργάκη και υπάρχει τεκμηρίωση της εμπλοκής του, ενώ σχετίζεται με τις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται άλλα μέλη της οικογένειας. Παράλληλα, ο κατασκευαστής πιθανόν ανήκει σε άλλη οικογένεια από γειτονικό χωριό που δεν εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο, αλλά έχει στο παρελθόν κατηγορηθεί για τοποθέτηση εκρηκτικών.

Η αδερφή της νεκρής 56χρονης, Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, δήλωσε: «Αυτοί έβαλαν τον δυναμίτη και έχει ξεκινήσει από αυτούς όλη η ιστορία». Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η εντολή να δόθηκε από τις φυλακές Αλικαρνασσού, καθώς η ΕΚΑΜ εντόπισε κινητά τηλέφωνα κατά την έφοδό της σε κελιά.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο γαμπρός του 39χρονου για κατάθεση, όπως και άλλοι δύο κρατούμενοι που σχετίζονται με τα ευρήματα της ΕΚΑΜ.

Προειδοποιήσεις για την υποστελέχωση των αστυνομικών τμημάτων

Ο πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ηρακλείου ανέφερε στο Mega ότι τρεις εβδομάδες πριν το μακελειό είχε προειδοποιήσει την ηγεσία της Αστυνομίας για την υποστελέχωση των τμημάτων της περιοχής:

«Εμείς 20 μέρες πριν επισκεφτήκαμε τις αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής και τονίσαμε στο υπουργείο ότι λόγω της υποστελέχωσής τους και λόγω της ιδιαίτερης εγκληματικότητας της περιοχής, πρέπει να ενισχυθούν».

Οι ισχυρισμοί του 48χρονου συλληφθέντα

Ο 48χρονος που ταυτοποιήθηκε ως το δεύτερο άτομο στο βίντεο με τους πυροβολισμούς, όπου εμφανίζεται και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη να ρίχνει κατά ριπάς, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή:

«Δεν έπιασα ποτέ όπλο, δεν πυροβόλησα, δεν ήθελα ποτέ να συμβούν όλα αυτά. Την ώρα των πυροβολισμών στο σημείο που ήμουν, βρίσκονταν και αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονταν εκεί λόγω της έκρηξης που είχε προηγηθεί το προηγούμενο βράδυ», ανέφερε σε κοντινό του πρόσωπο.