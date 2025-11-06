Βορίζια: Το “ορφανό” βίντεο με τους “ελεύθερους σκοπευτές” και οι μοιραίες σφαίρες που σκότωσαν τον 39χρονο Φανούρη

Ολοένα περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το μακελειό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, την ώρα που οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Χθες Τετάρτη συνελήφθη ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε στην ένοπλη σύρραξη, για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών. Ωστόσο, στη συνέχεια, ταυτοποιήθηκε από μαρτυρίες και από το βίντεο-ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς, και για συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό.

Την ίδια ώρα, από την ΕΛΑΣ αναζητείται ένα ακόμα άτομο, που εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο να βρίσκεται μαζί με τον 43χρονο και να πυροβολούν από ψηλά με καλάσνικοφ, που πυροβολεί με Καλάσνικοφ και σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. είναι ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Στο βίντεο, που έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, ο 43χρονος φαίνεται να βρίσκεται σε ύψωμα κοντά στο σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί η βόμβα. Την ώρα εκείνη φέρεται πως διακρίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές με διακεκομμένες ριπές από καλάσνικοφ, ρίχνοντας συνολικά πάνω από δέκα σφαίρες.

Μαζί του βρίσκεται ακόμα ένας άνδρας, το οποίο οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν, προκειμένου να εντοπίσουν και τη δική του εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίμαχο βίντεο τράβηξε με το κινητό του τηλέφωνο παρέδωσε στις Αρχές κάτοικος του χωριού, ανώνυμα, καθώς δεν ήθελε να καταθέσει.

Επίσης, οι Αρχές ερευνούν ποιος τράβηξε τη σκανδάλη και σκότωσε την 56χρονη, αλλά και ποιος έβαλε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι, που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα.

Πάντως, αν και έχει διαπιστωθεί ότι στο μακελειό του Σαββάτου χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον τρεις τύποι όπλων (καλάσνικοφ, 9άρια πιστόλια και κηνυγετική καραμπίνα), δεν έχει βρεθεί ίχνος από τον οπλισμό.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε στην ΕΡΤ ότι «μέχρι στιγμής ο οπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί δεν έχει βρεθεί. Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιείται εδώ και ημέρες στον Ψηλορείτη. Ωστόσο μέχρι και τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα και όσοι γνωρίζουν κάτι δεν μιλούν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα».

Οι σφαίρες που σκότωσαν τον Φανούρη Καργάκη

Το ΕΡΤnews έφερε στο φως φωτογραφίες ντοκουμέντο με τις σφαίρες που σκότωσαν τον Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να έπεσε νεκρός από ένα ή δύο καλάσνικοφ.

Οι βολίδες προέρχονται από καλάσνικοφ και ανασύρθηκαν από το άψυχο σώμα του 39χρονου στη νεκροτομή.

Οι δύο βολίδες προέρχονται από ένα ή δύο πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες της φονικής συμπλοκής, μαζί με πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων και λειόκαννων κυνηγετικών όπλων. Σημειώνεται πως οι βολίδες είναι διαμετρήματος 7,62Χ39 steel core.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μία βολίδα διαπέρασε το πίσω μέρος της καρότσας του αγροτικού οχήματος, την καμπίνα και το κάθισμα και “καρφώθηκε”, στη σπονδυλική στήλη του 39χρονου στο ύψος του κόκκυγα.

Συνολικά σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 39χρονος έχει πάνω από 10 οπές περιμετρικά, κάτι που σημαίνει ότι οι δράστες ήταν γύρω από το όχημα.

Απολογούνται οι δύο τραυματίες συλληφθέντες στο ΠΑΓΝΗ

Εν τω μεταξύ, θα πάει σήμερα η ανακριτρια στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό, προκειμένου να απολογηθούν.

Απολογούνται τη Δευτέρα τα τρία αδέλφια

Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11 ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που συνελήφθησαν.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται, μετά την παράδοσή τους την Τρίτη, έφτασε και ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.