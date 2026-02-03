Βορίζια: Εντοπίστηκε πολεμικό τουφέκι και εκρηκτικά σε παλιό ποιμνιοστάσιο – Εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό

Νέα ευρήματα εντόπισαν οι Αρχές στα Βορίζια Ηρακλείου, στο πλαίσιο της έρευνας για την εύρεση των όπλων του μακελειού της 1ης Νοεμβρίου, με νεκρούς τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με το cretalive, εντοπίστηκε μέσα σε ποιμνιοστάσιο πράσινη θήκη κυνηγετικού όπλου που περιείχε ένα πολεμικό τυφέκιο με κινητό ουραίο, του οποίου ο αριθμός σειράς είχε αλλοιωθεί, καθώς τμήμα του είχε αποκοπεί, αλλά και ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο μάρκας Verney–Carron, με πλήρως αποξεισμένο αριθμό. Η αλλοίωση των στοιχείων ταυτοποίησης θεωρείται από τις Αρχές ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς –όπως εκτιμάται– έγινε με σαφή πρόθεση να καταστεί αδύνατος ο εντοπισμός του ιδιοκτήτη ή τυχόν προηγούμενης χρήσης των όπλων.

Σε μικρή απόσταση από το ποιμνιοστάσιο, μέσα σε πέτρινη περίφραξη και κρυμμένα σε λευκό κουβά με κριθάρι, βρέθηκαν έξι χάρτινα κουτιά με συνολικά δεκάδες πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου, ενώ στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν και πετσέτες διαφόρων χρωμάτων. Παράλληλα, από την εσωτερική πλευρά της περίφραξης, ανάμεσα σε βράχους, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες φυτιλιών διαφόρων χρωμάτων και μηκών, συνολικού μήκους δεκάδων μέτρων, στοιχείο που παραπέμπει ευθέως σε εκρηκτικά ή προπαρασκευαστικές ενέργειες.

Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν, ο χώρος εξερευνήθηκε και φωτογραφήθηκε από αρμόδιο κλιμάκιο, ενώ διατάχθηκε εξέταση από πυροτεχνουργό πραγματογνώμονα. Τα όπλα και τα πυρομαχικά πρόκειται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να ελεγχθούν για τυχόν ταυτοποίηση με άλλα περιστατικά ένοπλης βίας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό:

Αναφέρεται ότι πρωινές ώρες της 03/02/2026 σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο πλησίον δ.ε. Βοριζίων, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από το Τ.Α.Ε. Μεσσαράς, ανευρέθησαν εντός αυτού, στο έδαφος, μία πράσινη θήκη κυνηγητικού όπλου που περιείχε

α.) Ένα (1) πολεμικό τυφέκιο με κινητό ουραίο, με τμήμα αριθμού G.. 3942 ενώ έτερο τμήμα του έχει αποκολληθεί,

β.) Ένα (1) δίκαννο κυνηγετικό όπλο αλληλεπίθετο μάρκας VERNEY – CARRON, με αποξεισμένο αριθμό σειράς, διαμετρήματος cal12 ενώ εξωτερικά του ποιμνιοστασίου, στην υφιστάμενη πέτρινη περίφραξη, ανάμεσα στις πέτρες εντός λευκού κουβά, που περιείχε κριθάρι ανευρέθησαν

γ.) Πέντε (5) χάρτινα κουτιά που περιείχαν τριάντα δύο (32) πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου, έκαστο,

δ.) Ένα (1) χάρτινο κουτί που περιείχε είκοσι ένα (21) πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου,

ε.) Μία (1) πετσέτα κόκκινου χρώματος, στ.) Μία (1) πετσέτα λευκή με μπλε ρίγες και

ζ.) Μία (1) πετσέτα καρό χρώματος μπεζ και από την εσωτερική μεριά της περίφραξης, από παρακείμενους βράχους ανευρέθησαν

η.) Μία (1) πλαστική κουλούρα (ρολό) με τυλιγμένο ένα (1) φυτίλι μήκους περίπου πενήντα (50) μέτρων χρώματος μπλε και μία νάιλον τσάντα η οποία περιείχε

θ.) Ένα (1) φυτίλι μήκους περίπου δώδεκα μέτρων, χρώματος 2 μπλε και

ι.) Ένα (1) φυτίλι μήκους περίπου ενός μέτρου χρώματος μαύρου με κίτρινο, ια.) ένα (1) φυτίλι μήκους περίπου πενήντα (50) εκατοστών χρώματος κίτρινου, ιβ.) ένα (1) φυτίλι μήκους περίπου πενήντα (50) εκατοστών χρώματος μαύρου και ιγ.) ένα (1) φυτίλι μήκους περίπου ενός (1) μέτρου χρώματος μαύρου, άπαντα τα οποία κατασχέθηκαν.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

-Παραγγέλθηκε εξερεύνηση του χώρου και λήψη φωτογραφιών από Γ.Ε.Ε.