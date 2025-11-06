Βορίζια: 2 νέες προσαγωγές υπόπτων από την οικογένεια Καργάκη – Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο γαμπρός του 39χρονου

Σε δύο νέες προσαγωγές υπόπτων προχώρησε η Αστυνομία στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη, για το μακελειό με τους δύο νεκρούς που έγινε το Σάββατο 1/11.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομα από την οικογένεια του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στα σπίτια των προσαχθέντων στα Βορίζια από πάνοπλους αστυνομικούς, παρουσία εισαγγελέα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός ο λόγος της προσαγωγής τους, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και κάποια ευρήματα τα οποία πήραν μαζί τους για περαιτέρω έλεγχο.

Επίσης, το βράδυ της Τετάρτης έγιναν ακόμα τρεις προσαγωγές ατόμων, που επιχείρησαν να μπουν στο χωριό, αν και δεν μένουν εκεί. Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στο ΑΤ Φαιστού.

Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο γαμπρός του Καργάκη

Την ίδια ώρα, ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου βρίσκεται ο 43χρονος γαμπρός του δολοφονηθέντος Φανούρη Καργάκη, που συνελήφθη χθες για παράνομη οπλοκατοχή και εξετάζεται η συμμετοχή του στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων.

Τα μέτρα ασφαλείας που πάρθηκαν ήταν δρακόντεια, με τον κατηγορούμενο να περνά το κατώφλι των δικαστηρίων φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη, στα χέρια της Αστυνομίας έφτασαν μαρτυρίες και το βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τον 43χρονο και ένα ακόμα άτομο να πυροβολούν με καλάσνικοφ από ψηλά κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής. Έτσι, πλέον αναζητείται και το δεύτερο άτομο από την οικογένεια του 39χρονου θύματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ότι είχαν πέσει πυροβολισμοί από ψηλά, είχε επισημάνει μιλώντας χθες στο MEGA, ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης. Ο ίδιος εκτίμησε ότι από ψηλά φαίνεται να προήλθε και η σφαίρα που τραυμάτισε θανάσιμα την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Απολογούνται οι δύο τραυματίες συλληφθέντες στο ΠΑΓΝΗ

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα πήγε η ανακριτρια στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό, προκειμένου να απολογηθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απολογούνται τη Δευτέρα τα τρία αδέλφια

Υπενθυμίζεται επίσης ότι προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11 ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που συνελήφθησαν.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται, μετά την παράδοσή τους την Τρίτη, έφτασε και ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.