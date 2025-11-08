Βορίζια: Αποκαλύψεις για το μακελειό – Ζήλια, ΟΠΕΚΕΠΕ και οικογενειακή εκδίκηση πίσω από τη φονική συμπλοκή

Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την πλήρη εξιχνίαση της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια, που προκάλεσε τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η αιτία της έκρηξης και της φονικής συμπλοκής φαίνεται να ήταν η ζήλια για μια επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ένα χωράφι πυροδότησε το μακελειό

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι μακροχρόνιες διαφορές δύο οικογενειών εντάθηκαν όταν μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη αγόρασε αγροτεμάχιο ανάμεσα σε κτήματα της αντίπαλης οικογένειας Καργάκη και έλαβε σημαντική επιδότηση, σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες των άλλων αγροτεμαχίων. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή και τη ζήλια μελών των Καργάκηδων, γεγονός που σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της κατασκευής του σπιτιού της αντίπαλης οικογένειας, οδήγησε σε αποφάσεις εκδίκησης.

Οικογενειακή υπόθεση η βόμβα

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφέρει ότι η απόφαση για τη βομβιστική επίθεση λήφθηκε σε «οικογενειακό συμβούλιο». Η «ομάδα κρούσης» αποτελούνταν από τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε, και τουλάχιστον δύο συγγενείς του, ανάμεσά τους ο 43χρονος «ελεύθερος σκοπευτής» με το καλάσνικοφ, που φέρεται υπεύθυνος για τον θάνατο της 56χρονης, και ο 48χρονος ξάδερφος του, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο με όπλο.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό επιπλέον οπλισμού, ακόμη και σε ασυνήθιστα σημεία όπως μνημεία νεκροταφείων. Σε 48 έρευνες σε σπίτια, αποθήκες και ποιμνιοστάσια, η αστυνομία εντόπισε σε περίοπτες θέσεις κάδρα που περιείχαν τα εντάλματα σύλληψης μελών της οικογένειας, αντί για φωτογραφίες, στοιχείο που, σύμφωνα με τους αξιωματικούς, δείχνει μια ιδιότυπη «περηφάνια» και αντίληψη ανδρείας εντός της οικογενειακής κουλτούρας.

Οι αρχές έχουν ήδη συλλάβει 7 άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό και η υπόθεση φαίνεται να προχωρά προς επίλυση. Το αιματηρό συμβάν και η τοποθέτηση της βόμβας φέρεται να αποτελούν μέρος ενός καλά οργανωμένου σχεδίου με περισσότερους εμπλεκόμενους.

Προειδοποιήσεις για την υποστελέχωση των αστυνομικών τμημάτων

Ο πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ηρακλείου ανέφερε στο Mega ότι τρεις εβδομάδες πριν το μακελειό είχε προειδοποιήσει την ηγεσία της Αστυνομίας για την υποστελέχωση των τμημάτων της περιοχής:

«Εμείς 20 μέρες πριν επισκεφτήκαμε τις αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής και τονίσαμε στο υπουργείο ότι λόγω της υποστελέχωσής τους και λόγω της ιδιαίτερης εγκληματικότητας της περιοχής, πρέπει να ενισχυθούν».

Οι ισχυρισμοί του 48χρονου συλληφθέντα

Ο 48χρονος που ταυτοποιήθηκε ως το δεύτερο άτομο στο βίντεο με τους πυροβολισμούς, όπου εμφανίζεται και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη να ρίχνει κατά ριπάς, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή:

«Δεν έπιασα ποτέ όπλο, δεν πυροβόλησα, δεν ήθελα ποτέ να συμβούν όλα αυτά. Την ώρα των πυροβολισμών στο σημείο που ήμουν, βρίσκονταν και αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονταν εκεί λόγω της έκρηξης που είχε προηγηθεί το προηγούμενο βράδυ», ανέφερε σε κοντινό του πρόσωπο.