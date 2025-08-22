Βόλος: Βίντεο του DEBATER από το σημείο της δολοφονίας – Η σπαρακτική αντίδραση της κόρης, είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική ο 40χρονος

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από την νέα υπόθεση γυναικοκτονίας στον Βόλο όπου ένας 40χρονος σκότωσε την 36χρονη σύζυγο του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Ο δράστης, που μαχαίρωσε την άτυχη γυναίκα στον λαιμό και την πλάτη, μέσα στο διαμέρισμά τους, στην οδό Κωνσταντά, παραμένει άφαντος. Βίντεο που φέρνει στην δημοσιότητα το DEBATER, δείχνει εικόνα από το σημείο της στυγερής δολοφονίας, ενώ παράλληλα ακούγεται η σπαρακτική αντίδραση της μίας κόρης που βρισκόταν εκεί.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, το ζευγάρι μάλωνε από νωρίς. Η άτυχη γυναίκα μόλις κατάλαβε ότι κινδυνεύει επιχείρησε να φύγει για να σωθεί. Δεν κατάφερε όμως να ξεφύγει από τα χέρια του δράστη, ο οποίος με μανία την «κάρφωσε» με το μαχαίρι δύο φορές και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Μάλιστα στην προσπάθειά του να το σκάσει «πέρασε» μέσα από την τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας. “Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε“, είπε στα gegonota.news η 16χρονη κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ωστόσο ότι ο 40χρονος ζήλευε τη μητέρα της και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.

“Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι”, φέρεται να ψέλλισε, σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ουρλιάζοντας στο ΕΚΑΒ για βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος άνδρας που σκότωσε την γυναίκα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών και μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον Ιούνιο είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, ενώ φέρεται να είχε εισαχθεί και σε ψυχιατρείο.

Το θλιβερό «καθήκον» της αναγνώρισης ανέλαβε η 18χρονη κόρη του θύματος, η οποία την ώρα του στυγερού εγκλήματος απουσίαζε στην εργασία της. Ενημερώθηκε από τα αδέρφια της, για το τραγικό συμβάν κι αμέσως έσπευσε στο σπίτι και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Βόλου. Παρουσία ψυχολόγων που ανέλαβαν την ψυχολογική υποστήριξη και των τεσσάρων παιδιών η 18χρονη έκανε την αναγνώριση.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι έχει 4 παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών, τα οποία βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συζυγοκτόνου είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στη φρικτή δολοφονία.