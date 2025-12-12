Βόλος: Θύελλα αντιδράσεων για ζωντανό πόνι στη φάτνη – «Ζουν στον κόσμο τους» λέει ο Μπέος

Η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου (Φι.Ο.Β.) κάνει καταγγελία για εκμετάλλευση και παθητική κακοποίηση πόνι κατά του δήμου Βόλου, καθώς, όπως αναφέρει, το ζώο τοποθετήθηκε σε φάτνη ως αξιοθέατο για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Φι.Ο.Β., ο Δήμος Βόλου τοποθέτησε ένα πόνι στη φάτνη του Μητροπολιτικού Ναού, ενώ ένα δεύτερο ζώο εκτέθηκε εντός της πλατείας Ρήγα Φεραίου, στον χώρο όπου λειτουργεί το χριστουγεννιάτικο λούνα παρκ.

Το ζώο είναι απομακρυσμένο από το φυσικό του περιβάλλον και είναι εγκλωβισμένο σε ξύλινη κατασκευή, με έντονο περιορισμό της φυσιολογικής του κίνησης και εκτεθειμένο σε αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημόσιο θέαμα.

Επίσης η φιλοζωική ομάδα τονίζει ότι χρήση των συγκεκριμένων ζώων στο πλαίσιο του εορταστικού στολισμού συνιστά εκμετάλλευση και παραβίαση της νομοθεσίας. Αναφέρεται στις διατάξεις του νόμου 4830/2021, άρθρο 23 παρ. 1 και άρθρο 24 παρ. 1, τις οποίες, όπως υποστηρίζεται, παραβιάζει η ενέργεια της δημοτικής αρχής.

Την άμεση απομάκρυνση του ζώου από τον χώρο, τον τερματισμό της έκθεσης και της παθητικής κακοποίησης, καθώς και τη διακοπή οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευσης που οδηγεί σε σωματική εξάντληση του πόνι, ζητάει η Φι.Ο.Β. Επίσης καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του ζώου και τη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι ήδη η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς ζήτησε με έγγραφό της την άμεση απομάκρυνση του πόνι από τη φάτνη του Αγίου Νικολάου, ενημερώνοντας Εισαγγελία, Αστυνομία, Δήμο Βόλου και Συνήγορο του Πολίτη.

«Παντού το κοινοποιήσατε, μόνο στον Τραμπ δεν το κοινοποιήσατε ρε νούμερα» απάντησε ο Μπέος

Ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, σχολίασε την επιστολή που ήρθε στον δήμο από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από τις καταγγελίες των φιλοζωικών, τις οποίες κατηγόρησε ότι «παίρνουν χρήματα και δεν ξέρω πού πάνε».

Εξαπέλυσε επίθεση στον Ειδικό Γραμματέα για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείο Εσωτερικών, κ. Χρυσάκη, που υπέγραψε την επιστολή, λέγοντας ότι «αυτός είναι από αυτούς που δουλεύουν πολύ, θα του στείλω μερικές πετσέτες να σκουπίσει τον ιδρώτα του».

Για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης με τη φάτνη ο δήμαρχος Βόλου δήλωσε: «Ένα πράγμα μένει σταθερό κάθε Χριστούγεννα η φάτνη με τα προβατάκια και το άλογο. Φέτος δεν βάλαμε τα προβατάκια λόγω της πανδημίας. Βάλαμε ψεύτικα πρόβατα και φιγούρες».

Για την καταγγελία των φιλοζωικών για το πόνι ο κ. Μπέος επεσήμανε ότι «αναφέρονται σε νόμους για ζώα συντροφιάς, γάτες, σκυλάκια. Τα άλογα είναι ζώα συντροφιάς; Μπαίνουν στο σπίτι του και τα παίρνει στο κρεβάτι του; Σε αυτήν την πόλη αυτοί οι τύποι ζουν στον δικό τους κόσμο, της υποκρισίας και της ψευτιάς.

Σχετικά με το αν το πόνι θα μείνει ή θα απομακρυνθεί από τη φάτνη τόνισε πως «προσωπική μου επιθυμία είναι να παραμείνει εκεί η φάτνη, όπου εκατοντάδες παιδάκια βλέπουν το αλογάκι και χαίρονται. Ο δήμος Βόλου έχει φροντίσει να υπάρχει άνθρωπος που καθαρίζει τον χώρο, ταΐζει και ποτίζει το ζωντανό και υπάρχει και κτηνίατρος 24ώρες το 24ωρο. Αυτοί είναι ικανοί να του πετάξουν κάτι και να πάθει ζημιά το ζωντανό. Τέτοια κακία έχουν και μίσος».

«Παντού το κοινοποιήσατε, μόνο στον Τραμπ δεν το κοινοποιήσατε ρε νούμερα», ανέφερε σχετικά με την επιστολή της φιλοζωικής του Βόλου.

Σε ερώτηση για το τι θα γίνει ο κ. Μπέος απάντησε: «το έγγραφο γράφει να ενημερωθούν αν τηρούνται όλοι οι νόμοι και οι προϋποθέσεις. Θα το δούμε. Η δημοτική αρχή συμμορφώνεται με τον νόμο αλλά όχι με παραλογίες. Κάποιοι έχουν συγκεκριμένες τάσεις να δημιουργούν πρόβλημα στη δημοτική αρχή».