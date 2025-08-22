Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός 6χρονου μετά από τροχαίο με “τρικάβαλο” μηχανάκι

Επέβαινε με τη μητέρα και τον πατέρα του

Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός 6χρονου μετά από τροχαίο με “τρικάβαλο” μηχανάκι
DEBATER NEWSROOM
UPD: 09:31

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με μηχανάκι σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/8) στον Βόλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένα 6χρονο αγόρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 6χρονος βρισκόταν πάνω στο μηχανάκι με την μητέρα του και τον πατέρα του. Ο πατέρας έχασε τον έλεγχο της μηχανής υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και βρέθηκαν στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί το παιδί.

Οι γονείς δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, όμως το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική.

Το 6χρονο αγόρι νοσηλεύεται εκεί από αργά το βράδυ της Πέμπτης.

