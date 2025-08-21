Ένταση μεταξύ νεαρών στον Βόλο: 18χρονος τραυματίστηκε στην προσπάθεια διαφυγής

Ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μίας ομάδας νεαρών σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, στον Βόλο.

Για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής υπήρξε μία συμπλοκή, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μπει στο στόχαστρο των υπολοίπων ένας 18χρονος και στην προσπάθεια του να διαφύγει, πήδηξε έναν τοίχο που οδηγούσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το magnesianews, εκεί ο νεαρός φέρεται να χτύπησε το πόδι του από ένα δέντρο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και έσπευσαν στο σημείο ΔΙΑΣ αλλά και το ΕΚΑΒ ώστε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 19χρονο. Από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει μήνυση σε βάρος του εμπλεκόμενου και ούτε υπήρξε κάποια σύλληψη.