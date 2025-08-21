Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση μεταξύ νεαρών στον Βόλο: 18χρονος τραυματίστηκε στην προσπάθεια διαφυγής

Δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη μέχρι στιγμής

Ένταση μεταξύ νεαρών στον Βόλο: 18χρονος τραυματίστηκε στην προσπάθεια διαφυγής
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μίας ομάδας νεαρών σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, στον Βόλο.

Για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής υπήρξε μία συμπλοκή, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μπει στο στόχαστρο των υπολοίπων ένας 18χρονος και στην προσπάθεια του να διαφύγει, πήδηξε έναν τοίχο που οδηγούσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το magnesianews, εκεί ο νεαρός φέρεται να χτύπησε το πόδι του από ένα δέντρο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και έσπευσαν στο σημείο ΔΙΑΣ αλλά και το ΕΚΑΒ ώστε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 19χρονο. Από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει μήνυση σε βάρος του εμπλεκόμενου και ούτε υπήρξε κάποια σύλληψη.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ