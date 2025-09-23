Βόλος: Νέες διαστάσεις στην τραγωδία με τον 20χρονο – Το “παιχνίδι” στην ταράτσα που απέβη μοιραίο (Εικόνες)

Νέα τροπή παίρνει η τραγωδία με τον 20χρονο φοιτητή στον Βόλο που έπεσε από φωταγωγό και βρήκε τραγικό θάνατο.

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, το βράδυ της Δευτέρας 23/9 ο νεαρός μαζί με ακόμα δύο φίλους του βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας και διασκέδαζαν πετώντας αυγά σε περαστικούς και διερχόμενα οχήματα. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή που, όπως εκτιμάται, τα παιδιά θεώρησαν ότι ανήκε σε αστυνομικό.

Τότε, οι δύο από την παρέα έτρεξαν να απομακρυνθούν μέσω της σκάλας, ενώ ο τρίτος επιχείρησε να ανέβει σε ένα ταρατσάκι για να κρυφτεί. Για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας.

Ο 20χρονος πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλεξιγκλάς, το οποίο υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό. Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα η Αστυνομία, ενώ ο άτυχος φοιτητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το thenewspaper.gr, βρέθηκαν τσόφλια και υπολείμματα αυγών στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο γύρω από την πολυκατοικία, επιβεβαιώνοντας τις μαρτυρίες. Παράλληλα, αυγά βρέθηκαν στο σημείο της ταράτσας.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον άδικο χαμό του 20χρονου, ο οποίος ήταν μοναχογιός οικογένειας γνωστού επιχειρηματία της πόλης.