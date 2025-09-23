iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ασύλληπτη τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό

Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σώσουν

Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα της Τρίτης 23/09 ένας 20χρονος φοιτητής στον Βόλο, που έπεσε σε φωταγωγό πολυκατοικίας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο άτυχος φοιτητής, που σπούδαζε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον φωταγωγό.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο «Αχιλλοπούλειο» νοσοκομείο Βόλου, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη.

Οι γονείς, όπως είναι φυσικό, κατέρρευσαν όταν άκουσαν ότι ο γιος τους δεν είναι στην ζωή.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία, η οποία έχει ήδη αρχίσει προανάκριση.

