Βόλος: Ένοχος ο μαιευτήρας για το βρέφος που γεννήθηκε νεκρό

Την ενοχή μαιευτήρα – γυναικολόγου του Νοσοκομείου Βόλου για την υπόθεση ενδομήτριου θανάτου εμβρύου κατά τη διάρκεια τοκετού, στις 21 Αυγούστου 2021, έκρινε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, έπειτα από τρεις συνεδριάσεις.

Το περιστατικό αφορά 27χρονη γυναίκα, η οποία επρόκειτο να γίνει μητέρα για τρίτη φορά. Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, η επίτοκος εισήχθη στη Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου το πρωί του Σαββάτου 21 Αυγούστου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 12:30 το μεσημέρι υποβλήθηκε σε καρδιοτοκογραφικό έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο ήταν σε καλή κατάσταση. Ωστόσο, σε επανέλεγχο που ακολούθησε, ο γιατρός δεν κατέστη δυνατό να ανιχνεύσει καρδιακή λειτουργία.

Η γυναίκα γέννησε τελικά στις 21:00, με φυσιολογικό τοκετό που προκλήθηκε με τεχνητή πρόκληση ωδινών. Το βρέφος, ωστόσο, γεννήθηκε νεκρό, με αιτία θανάτου την υποξία.

Στην ακροαματική διαδικασία, η μητέρα υποστήριξε ότι, κατά την άποψή της, θα έπρεπε να είχε αποφασιστεί εγκαίρως η διενέργεια καισαρικής τομής ή η πρόκληση πρόωρου τοκετού, ώστε να αποφευχθεί η τραγική κατάληξη.

Το Δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, κρίνοντας ότι ο κατηγορούμενος όφειλε να διατηρεί συνεχώς συνδεδεμένο τον καρδιοτοκογράφο με την επίτοκο, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του πως δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση, δεδομένου ότι ο τοκετός δεν είχε ακόμη επισήμως ξεκινήσει και οι ωδίνες βρίσκονταν σε προκαταρκτικό στάδιο. Ο ισχυρισμός αυτός στηριζόταν σε γνωματεύσεις πραγματογνωμόνων, καθηγητών Πανεπιστημίου.

Στον κατηγορούμενο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή.