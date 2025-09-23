Βόλος: Bαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έδειξε η νεκροψία του Ιάσονα

Στο πένθος βυθίστηκε ο Βόλος μετά τον τραγικό θάνατο του 21χρονου φοιτητή Ιάσονα που βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα, πέφτοντας από την ταράτσα πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας μοιραίες για τον νεαρό φοιτητή στάθηκαν οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που προκλήθηκαν από την πτώση στο κενό.

Ο άτυχος νέος ήταν φοιτητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον του δήλωσαν στο taxydromos.gr ότι είχε μεγάλη αγάπη για τον αθλητισμό και “ήταν γεμάτος ενέργεια, με ένα χαμόγελο που δεν έσβηνε ποτέ”.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε δύο ημέρες θα επέστρεφε στην Αθήνα για να συνεχίσει την εξεταστική του, αλλά δεν πρόλαβε.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια. Ο 21χρονος βρισκόταν με έναν φίλο του στην ταράτσα και άκουγαν μουσική. Γείτονες που ενοχλήθηκαν τους φώναξαν να σταματήσουν και τα δυο παιδιά έτρεξαν να απομακρυνθούν.

Τότε, ο 21χρονος πάτησε σε επιφάνεια πλέξιγκλας που κάλυπτε τον φωταγωγό, το υλικό έσπασε και έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, επί 40 λεπτά μετά το τραγικό δυστύχημα οι φίλοι του τον αναζητούσαν και μη μπορώντας να τον βρουν στην πολυκατοικία ανέβηκαν ξανά στην ταράτσα. Τελικά, είδαν το σπασμένο πλεξιγκλας και τον είδαν από ψηλά μέσα στον φωταγωγό.

Όσον αφορά στις συνθήκες της τραγωδίας, το thenewspaper.gr αναφέρει ότι ο άτυχος φοιτητής διασκέδαζε με φίλους του, πετώντας αυγά σε περαστικούς και διερχόμενα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες του ΕΚΑΒ όμως δυστυχώς ήταν αργά. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο πλαίσιο της προανάκρισης για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών θανάτου του άτυχου νέου.

Βόλος: Τι λέει μητέρα φίλου του 21χρονου

Στην πολυκατοικία όπου συνέβη το δυστύχημα, μένει ένας από τους φίλους του 21χρονου, που βρισκόταν μαζί του. Η μητέρα του μιλά στο MEGA για όσα συνέβησαν.

«Μουσική δεν είχαν τα παιδιά, προφανώς μιλούσαν δυνατά κι αυτό ενόχλησε τον κάτοικο, τον ένοικο διπλανού διαμερίσματος, ο οποίος έκανε αυτό που έκανε και προφανώς το παιδάκι επειδή είναι συνεσταλμένο πολύ, καλό παιδί, πάνω στον πανικό του επειδή νόμιζε ότι κάτι θα βρει εκεί να πατήσει και ήταν plexiglass και έπεσε στο κενό».

Οι δύο φίλοι του 20χρονου δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβη. Επί 40 λεπτά τον αναζητούσαν. Ανέβηκαν ξανά στην ταράτσα και αντίκρισαν από το σπασμένο πλεξιγκλάς τον Ιάσονα να κείτεται νεκρός.

«Δεν μπορούσε να τον βρει στα τηλέφωνα και λέει ‘μαμά πρέπει να έχει πέσει κάτω’, ‘πού κάτω;’ λέω ‘παιδί μου, πού; Πάμε να δούμε, πού; Στον ακάλυπτο;’, ‘όχι’, μου λέει ‘στον φωταγωγό πρέπει να είναι’».