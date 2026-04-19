Ανοιξιάτικος ο καιρός με τοπικές μπόρες και υψηλές θερμοκρασίες – Αλλάζει το σκηνικό από την Πέμπτη

Ανοιξιάτικο είναι το σκηνικό του καιρού τις τελευταίες ημέρες, με την αφρικανική σκόνη να απομακρύνεται από τη χώρα μας.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Όλγα Παπαβγούλη, από την Πέμπτη 23 Απριλίου νέο χαμηλό βαρομετρικό αναμένεται να επηρεάσει με βροχές ολόκληρη τη χώρα.

Σήμερα, στη νησιωτική χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο και στην περιοχή του Καστελλόριζου. Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βόρεια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα τμήματα, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά μέχρι αργά το απόγευμα στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα 20-04-2026

Στα βόρεια αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Σταδιακά θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 και τοπικά στα νότια πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τρίτη 21-04-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα βορειοανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη 22-04-2026

Αρχικά στα βόρεια, βαθμιαία σε όλα τα ηπειρωτικά, τις Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από νωρίς το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πελάγη τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.