Στα “μαύρα” ο Βόλος για τον 21χρονο Ιάσονα, πώς βρέθηκε στο “κενό” – Οι φίλοι του τον έψαχναν για 40 λεπτά

Σε κατάσταση σοκ είναι ο Βόλος από το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα με θύμα τον 21χρονο Ιάσονα, που έπεσε σε φωταγωγό.

Οι γονείς του δεν μπορούν να πιστέψουν πως δεν θα ξαναδούν τον μονάκριβο γιο τους, ενώ μόλις πληροφορήθηκαν τον θάνατό του κατέρρευσαν.

Ο άτυχος νέος ήταν φοιτητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον του δήλωσαν στο taxydromos.gr ότι είχε μεγάλη αγάπη για τον αθλητισμό και “ήταν γεμάτος ενέργεια, με ένα χαμόγελο που δεν έσβηνε ποτέ”.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε δύο ημέρες θα επέστρεφε στην Αθήνα για να συνεχίσει την εξεταστική του, αλλά δεν πρόλαβε.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια. Ο 21χρονος βρισκόταν με έναν φίλο του στην ταράτσα και άκουγαν μουσική. Γείτονες που ενοχλήθηκαν τους φώναξαν να σταματήσουν και τα δυο παιδιά έτρεξαν να απομακρυνθούν.

Τότε, ο 21χρονος πάτησε σε επιφάνεια πλέξιγκλας που κάλυπτε τον φωταγωγό, το υλικό έσπασε και έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, επί 40 λεπτά μετά το τραγικό δυστύχημα οι φίλοι του τον αναζητούσαν και μη μπορώντας να τον βρουν στην πολυκατοικία ανέβηκαν ξανά στην ταράτσα. Τελικά, είδαν το σπασμένο πλεξιγκλας και τον είδαν από ψηλά μέσα στον φωταγωγό.

Όσον αφορά στις συνθήκες της τραγωδίας, το thenewspaper.gr αναφέρει ότι ο άτυχος φοιτητής διασκέδαζε με φίλους του, πετώντας αυγά σε περαστικούς και διερχόμενα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες του ΕΚΑΒ όμως δυστυχώς ήταν αργά. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο πλαίσιο της προανάκρισης για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών θανάτου του άτυχου νέου.

Σημειώνεται ότι ο πατέρας του 21χρονου είναι γνωστός επιχειρηματίας στην πόλη του Βόλου και η μητέρα του δικηγόρος.