Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της ηλικιωμένης που η κόρη της την έθαψε σε στάβλο (Βίντεο)

Ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τα πρώτα στοιχεία από το πόρισμα του ανθρωπολόγου σχετικά με τον θάνατο της 62χρονης μητέρας από τη Βοιωτία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του το Mega, δεν προέκυψε ίχνος εγκληματικής ενέργειας. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος της 91χρονης μητέρας αποδίδεται φυσικά αίτια, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί κακώσεις.

Η ανθρωπολόγος δεν μπορούσε να απαντήσει με ακριβή χρονολογία το ερώτημα του πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης. Ουσιαστικά, τόνισε ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης προσδιορίζεται από το 2021 έως το 2023.

Σημειώνεται ότι η πρώην διευθύντρια του ΚΕΠ δήλωσε στους αστυνομικούς ότι μητέρα της πέθανε το 2023 και από τότε λάμβανε τα επιδόματα και τις συντάξεις της, ενώ οι μάρτυρες και οι γείτονες έχουν υποστηρίξει ότι είχαν δει για τελευταία φορά την ηλικιωμένη το 2021.

Τα καμένα στοιχεία

Πληθαίνουν τα ερωτήματα για την 62χρονη στη Βοιωτία, που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο, με την Εισαγγελία να έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν είχε τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αλλά και να διαπιστωθεί αν η απάτη που διέπραξε σε βάρος του Δημοσίου, ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τη μητέρα της 62χρονης στη Βοιωτία από μια φωτογραφία.

Σημειώνεται ότι οι γείτονες είχαν επικοινωνήσει με τους αστυνομικούς και είπαν ότι είχαν χρόνια να δουν την μητέρα της 62χρονης, με αποτέλεσμα το κλιμάκιο της ΕΛΑΣ να επισκεφθεί την οικία της. Όταν λοιπόν οι αστυνομικοί είδαν τη φωτογραφία που τους έδειξε η 62χρονη κατάλαβαν ότι τους έλεγε ψέματα.

Οι αστυνομικοί όταν είδαν την ηλικιωμένη γυναίκα παρατήρησαν ότι δεν αντιστοιχούσε η ηλικία της, το όνομά της και πλέον με μία φωτογραφία που βρήκαν ρωτούσαν στο χωριό ποια ήταν αυτή η γυναίκα. Έτσι βρήκαν ότι η ηλικιωμένη είναι μητέρα ενός άλλου ανθρώπου και κατάλαβαν την απάτη.