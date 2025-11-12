Βοιωτία: Πυκνό μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου – «Του δώσανε στίγμα και πήγε με GPS εκεί πέρα»

Παραμένει πυκνό το μυστήριο σχετικά με τον θάνατο του 27χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος σε ΙΧ στην Βοιωτία.

Οι συγγενείς του 27χρονου θρηνούν και ζητούν απαντήσεις, με τον θείο του να μιλάει στην εκπομπή Live News του MEGA.

«Είμαστε χάλια. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω ούτε και εγώ σαν θείος. Ο ανιψιός μου δεν μιλούσε με τίποτα. Την Τρίτη το απόγευμα έφυγε. Άμα ήξερα που θα πήγαινε, θα είχα πάει και εγώ πίσω του. Δεν το ήξερα, ούτε εγώ. Έχει δύο παιδιά, μικρά, ενός μήνα είναι το παιδί του. Θέλει βοήθεια (η γυναίκα του) που θα βρούμε τη βοήθεια εμείς; Και τα παιδιά του.

Μένουνε τώρα στον δρόμο, άστα να πάνε τώρα. Δεν είχανε πρόβλημα, ρώτησα και την κοπέλα εγώ, μου λέει δεν είχαν θέμα, τίποτα λέει. Όπως τον γνωρίζω εγώ, σαν ανιψιό μου ήταν δουλειά, σπίτι, δουλειά, σπίτι, τώρα δεν ξέρω» ανέφερε για να προσθέσει:

«Έχει βρεθεί το DNA είναι το δικό του. Δεν μας πηγαίνει καθόλου το μυαλό, δεν μας πηγαίνει πουθενά, ήταν δουλευταράς, ήταν εργατικός, δεν ξέρουμε αν είχε μπλέξει, αν είχε… Δεν ξέρουμε τίποτα. Έχουμε μείνει κόκαλο όλοι. Δεν μας είχε πει τίποτα και σίγουρα θα μας έλεγε.

Δεν είχε απασχολήσει τις Aρχές, ούτε μας είχε δώσει τέτοια δικαιώματα. Πήγαινε προς τα Βίλια. Ούτε ο ίδιος δεν ήξερε εκεί πέρα το μέρος, με GPS πήγε. Του δώσανε στίγμα και πήγε με GPS εκεί πέρα. Πήγε εκεί και δεν γύρισε, θα γυρνούσε μετά από καμιά ώρα και δεν γύρισε. Κάποιον πήγε να βρει εκεί πέρα».