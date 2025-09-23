Βοιωτία: «Δεν θα απαντήσω σε τίποτα» – Νέα επίθεση της 62χρονης σε δημοσιογράφους (Βίντεο)

Μια ακόμη επίθεση κατά δημοσιογράφων εξαπέλυσε η 62χρονη στο Κλειδί Βοιωτίας το απόγευμα της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η 62χρονη βλέποντας τα σκυλιά της να γαβγίζουν από την παρουσία δημοσιογράφων έξω από το σπίτι της, πήγε να τα μαζέψει και επιτέθηκε λεκτικά στους δημοσιογράφους λέγοντας τους μεταξύ άλλων να φύγουν από τον χώρο γιατί εκνευρίζουν τα σκυλιά και γαβγίζουν.

Να θυμίσουμε, ότι νωρίτερα την ώρα που έφτανε η 62χρονη σήμερα στο σπίτι της, βρίσκονταν στο σημείο δύο δημοσιογράφοι και δύο κάμερες.

Η Ευδοκία Μύτιλη, δημοσιογράφος της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» επιχείρησε να της πάρει μία δήλωση, ωστόσο η γυναίκα φωνάζοντας της άρπαξε το μικρόφωνο και το πέταξε.