Βιολάντα: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια» – Νέα ανακοίνωση της εταιρείας

Έντονη ανησυχία εκφράζει η διοίκηση της ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. για τις φήμες και τις αυθαίρετες ερμηνείες που διακινούνται το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο διάλογο, τη στιγμή που τόσο οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για την έκρηξη όσο και η σχετική νομική διαδικασία βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Παράλληλα, η εταιρεία Βιολάντα, στο εργοστάσιο της οποίας στα Τρίκαλα έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες έπειτα από έκρηξη, επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διερευνηθούν με ακρίβεια τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος. Υπογραμμίζει ακόμη πως πρόκειται για μια σύνθετη και ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, που απαιτεί χρόνο και προσεκτική αξιολόγηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι να ολοκληρωθούν τα τελικά πορίσματα, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. ζητά σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και υπευθυνότητα στον τρόπο που γίνεται η δημόσια συζήτηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας

«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα.

Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια.

Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες.

Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια».