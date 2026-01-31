«Βιολάντα»: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο – Στο επίκεντρο οι δεξαμενές προπανίου και τα «καμπανάκια» που αγνοήθηκαν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο εργοστάσιο Βιολάντα, με στόχο τη διερεύνηση όλων των σκοτεινών πτυχών της υπόθεσης.

Κομβικό σημείο της έρευνας αποτελεί η εξακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν τη διαρροή στους σωλήνες, η οποία οδήγησε στην έκρηξη με τραγικό απολογισμό τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, αν και το πόρισμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι οι φθορές στους σωλήνες προκλήθηκαν από τεχνικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι. Την περίοδο εκείνη, το σημείο διέλευσης των σωληνώσεων ασφαλτοστρώθηκε, ενώ από πάνω διέρχονταν βαρέα οχήματα.

Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συνεχιστούν οι εκσκαφές στον χώρο του εργοστασίου, προκειμένου να εντοπιστούν νέα στοιχεία, ενώ θα ληφθούν και συμπληρωματικές καταθέσεις από εργαζόμενους και στελέχη της επιχείρησης.

Στο μικροσκόπιο οι δεξαμενές προπανίου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις δεξαμενές προπανίου που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις. Έγγραφα που ήρθαν στο φως δείχνουν ότι ήδη από το 2020 η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε επισημάνει πως οι δύο δεξαμενές δεν είχαν τοποθετηθεί στη σωστή θέση, στοιχείο που πλέον εξετάζεται σε συνδυασμό με τις συνθήκες που οδήγησαν στο θανατηφόρο δυστύχημα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν στο πλαίσιο της έρευνας, το υπόγειο του εργοστασίου —το οποίο, λόγω της διαρροής, λειτούργησε ως άτυπη δεξαμενή προπανίου— φέρεται να μην διέθετε την απαιτούμενη άδεια. Το ζήτημα αυτό ανέδειξε δημόσια ο αντιδήμαρχος Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η πρώτη οικοδομική άδεια του 2007, η οποία και εκδόθηκε αρχικά, δεν περιλάμβανε καμία αναφορά στο υπόγειο, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Έκτοτε έχουν εκδοθεί άλλες επτά άδειες, συνολικά οκτώ, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει δηλωθεί το υπόγειο».

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε δύο διαδοχικές εκρήξεις σε διάστημα 6 δευτερολέπτων

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες, νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα το MEGA, κάμερα ασφαλείας σε απόσταση περίπου επτά χιλιομέτρων από το εργοστάσιο καταγράφει δύο διαδοχικές εκρήξεις.

Η πρώτη είναι η αρχική, ενώ έξι δευτερόλεπτα αργότερα ακολουθεί δεύτερη, πιο παρατεταμένη έκρηξη – ανάφλεξη.