«Βιολάντα»: Πολύμηνη διαρροή προπανίου εξετάζουν οι ειδικοί πίσω από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο – Ορατός ο κίνδυνος νέας ανάφλεξης

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία των Τρικάλων μετά την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους.

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η ανησυχία των ειδικών από τα ευρήματα στη μπισκοτοβιομηχανία, καθώς παραμένει ορατός ο κίνδυνος νέας ανάφλεξης, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για πιθανή πολύμηνη διαρροή προπανίου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από τα ανιχνευτικά μέσα, έχουν καταγραφεί εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου, το οποίο φαίνεται να διέφυγε μέσω του εδάφους, διανύοντας απόσταση περίπου 25 μέτρων, πριν εγκλωβιστεί στον υπόγειο χώρο των εγκαταστάσεων. Υπό τον φόβο νέας έκρηξης, οι έρευνες στο σημείο έχουν προσωρινά διακοπεί, ενώ ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος.

Όπως δήλωσε στο MEGA ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης, υπήρχαν καταγγελίες εργαζομένων για έντονη οσμή προπανίου επί εβδομάδες πριν το δυστύχημα. «Σε ορισμένους χώρους, και ιδιαίτερα στις τουαλέτες, η μυρωδιά ήταν τόσο έντονη που οι εργαζόμενοι αναγκάζονταν να καλύπτουν τη μύτη τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εμποτισμένο με προπάνιο το υπόγειο

Οι σωληνώσεις προπανίου που συνδέονται με τις δεξαμενές φαίνεται να έχουν εμποτίσει το υπόγειο της μονάδας παραγωγής, καθιστώντας εξαιρετικά επικίνδυνη οποιαδήποτε παρέμβαση, έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία κατάσβεσης και εξαερισμού.

Παρά τη διακοπή των επιτόπιων ερευνών, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε τεχνικά στοιχεία και έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή αστοχίες, όπως η απουσία συστημάτων πυρασφάλειας στον υπόγειο χώρο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό των εστιών καπνού, ενώ ο κίνδυνος ανάφλεξης εξακολουθεί να θεωρείται υψηλός λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης προπανίου στο έδαφος.

Στο μεταξύ, η Ομοσπονδία Εργαζομένων στον κλάδο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Στο μικροσκόπιο τα έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, από τα οποία προκύπτει ότι παραβάσεις στο ζήτημα της χωροθέτησης των δεξαμενών υγραερίου είχαν εντοπιστεί ήδη από προηγούμενα έτη.

Συγκεκριμένα, σε αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2019, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπόγειων δεξαμενών υγραερίου χωρητικότητας 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας, καθώς και δύο υπέργειων δεξαμενών χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων, τοποθετημένων σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI

Στις 17 Φεβρουαρίου 2020, η εταιρεία υπέβαλε αίτημα ανασυγκρότησης, ζητώντας επανεξέταση της αρνητικής εισήγησης. Τελικά, η Περιφέρεια Θεσσαλίας χορήγησε άδεια συνέχισης λειτουργίας, θέτοντας ωστόσο προθεσμία δύο ετών για την υλοποίηση τεχνικής ανασυγκρότησης.

Η σχετική απόφαση προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την επανατοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου σε προβλεπόμενες αποστάσεις από τα όρια της ιδιοκτησίας, καθώς και την έκδοση άδειας δόμησης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, «υπήρχαν δύο δεξαμενές εκτός του κτηρίου, από τις οποίες μέσω διακλαδωτήρα οι σωληνώσεις περνούσαν κάτω από τον δρόμο και εισέρχονταν στο εργοστάσιο, προκειμένου να τροφοδοτήσουν την παραγωγική διαδικασία».

Νέος κύκλος ερευνών

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναμένεται να προχωρήσουν σε νέες εκσκαφές τις επόμενες ημέρες, με στόχο τον εντοπισμό της διάτρησης στις σωληνώσεις από όπου εκτιμάται ότι προήλθε η διαρροή προπανίου.