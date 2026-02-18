Βιολάντα: Οργή για τα χειροκροτήματα στον ιδιοκτήτη – “Δεν ντρέπεστε; 5 νεκρές γυναίκες” (βίντεο)

Οργισμένες αντιδράσεις ξεσήκωσε η παρουσία μερίδας εργαζομένων της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» χθες Τρίτη 17/2 έξω από δικαστήρια Τρικάλων για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον ιδιοκτήτη.

Την ώρα που έβγαινε από τα δικαστήρια ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, έχοντας λάβει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή, οι συγκεντρωμένοι τον χειροκροτούσαν και τον επευφημούσαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, μία γυναίκα, που περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό της, σταμάτησε και εξέφρασε την αγανάκτησή της: «Δεν ντρέπεστε λίγο, πέντε νεκρές γυναίκες, πέντε γυναίκες», άρχισε να τους φωνάζει.

Η ίδια έκανε και ανάρτηση στο Facebook και παρότρυνε τον κόσμο να «μιλάει» ειδικά σε αυτές τις «σκοτεινές εποχές».

«Οι εργαζόμενοι της Βιολάντα, νέα παιδιά οι περισσότεροι συμπαραστέκονταν στο αφεντικό τους που κατέθετε. Τι ντροπή. Κατέβηκα και άρχισα να τους φωνάζω» σημειώνει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Εν θερμώ

Περνώντας με αυτοκίνητο από τα Δικαστήρια Τρικάλων, κοντά στο σπίτι μου, έπεσα πάνω σε συγκέντρωση 80 ατόμων με πανό που έγραφαν ντροπή, αξιοπρέπεια κ.ά. Οι εργαζόμενοι της Βιολάντα, νέα παιδιά οι περισσότεροι συμπαραστέκονταν στο αφεντικό τους που κατέθετε. Τι ντροπή. Κατέβηκα και άρχισα να τους φωνάζω. Ένας κάμεραμαν μου είπε να φύγω γιατί θα με δείρουν. Οι μπάτσοι χλιαροί.

“Ντράπηκε και η ντροπή, λακέδες των αφεντικών, πάνω στα πτώματα 5 γυναικών, δουλεύετε και νομίζετε ότι σας κάνουν χάρη, θα ζήσετε σαν δούλοι, πώς θα αντικρίσετε τα παιδιά σας”, τέτοια. Έμειναν παγωμένοι σαν να τα άκουγαν πρώτη φορά. Στο τέλος ένας-δύο κινήθηκαν προς το μέρος μου, αλλά ήμουν σαν να γύριζα από μάθημα πολεμικών τεχνών. Ένιωσα ότι αν δεν μίλαγα θα γύριζα σπίτι και θα έφτυνα στον καθρέφτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να μιλάμε, παιδιά. Να υπάρχουμε παντού και με όλους τους τρόπους. Ειδικά σ’ αυτές τις σκοτεινές εποχές”».

Βιολάντα: Στο πλευρό του ιδιοκτήτη 256 εργαζόμενοι

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη, 256 εργαζόμενοι της εταιρείας εξέδωσαν ανακοίνωση στήριξης στον ιδιοκτήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

«Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους. Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές. Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον. Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε.

Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του. Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία. Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια. Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ. Τρίκαλα 17.02.2026».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



