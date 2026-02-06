Βιολάντα: Ολοκληρώθηκε η έρευνα της πυροσβεστικής – Φθορά σε 3 σημεία είχε ο σωλήνας προπανίου

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2) η έρευνα της πυροσβεστικής για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Τις τελευταίες μέρες, και αφότου κρίθηκε ασφαλές να συνεχιστούν οι έρευνες, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, παρουσία εισαγγελέα, μεταλλουργών, και ομάδας του Γενικού Χημείου του Κράτους βρέθηκε στο σημείο.

Όπως διαπιστώθηκε, σε τρία σημεία η σωλήνωση του προπανίου παρουσίαζε διάτρηση και διάβρωση με αποτέλεσμα την διαρροή και την έκρηξη που στοίχισε την ζωή σε 5 γυναίκες που εργάζονταν στο εργοστάσιο το μοιραίο βράδυ.

Η ειδική ομάδα της πυροσβεστικής συνέλεξε τα τρία αυτά σημεία όπου παρουσιάστηκε η διαρροή ενώ παράλληλα, το κλιμάκιο του Γενικού Χημείου του Κράτους συνέλεξε δείγματα εδάφους όπου παρουσιάζονται συγκεντρώσεις προπανίου.

Όλα αυτά τα στοιχεία θα μπουν στη δικογραφία και θα σχηματιστεί το πόρισμα για το πώς προκλήθηκε η έκρηξη και η φωτιά. Το υγροποιημένο αέριο διέφυγε υπόγεια, διήνυσε απόσταση περίπου 20 μέτρων και κατέληξε στο υπόγειο του μοιραίου κτιρίου, προκαλώντας τη φονική έκρηξη.

Μετά τα ευρήματα, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων προχώρησε σε αιφνιδιαστικές έρευνες σε σπίτι και γραφεία εμπλεκομένων, κατάσχοντας ηλεκτρονικά μέσα και λογιστικά έγγραφα, στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.