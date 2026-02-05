«Βιολάντα»: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του ιδιοκτήτη του εργοστασίου – Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο της διαρροής προπανίου

Έφοδο στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς και στην οικία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, πραγματοποίησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι άνδρες της ΔΑΕΕ προχώρησαν στην κατάσχεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγγράφων τόσο από το εργοστάσιο όσο και από την οικία του ιδιοκτήτη, τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν υπολογιστές, tablet, λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης.

Το υλικό που συλλέχθηκε εντάσσεται στην προανακριτική διαδικασία και θα εξεταστεί προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα.

Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο της διαρροής προπανίου

Παράλληλα, στη δημοσιότητα δόθηκε φωτογραφία από το σημείο όπου εντοπίστηκε η διαρροή προπανίου στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα», η οποία φέρεται να προκάλεσε την έκρηξη. Την εικόνα δημοσίευσε η ΕΡΤ και απεικονίζει την ένωση σωληνώσεων όπου εντοπίστηκε ρωγμή, από την οποία το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο υπόγειο λειτουργούσε αυτόματη αντλία νερού, η ενεργοποίηση της οποίας προκάλεσε σπινθήρα, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη του συσσωρευμένου προπανίου και την έκρηξη.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι έρευνες συνεχίζονται, με πραγματογνώμονες να αναμένεται να επιστρέψουν στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν νέες επιτόπιες αυτοψίες.

Στον χώρο έχει φτάσει όχημα της ΕΜΑΚ από τη Λάρισα, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ώστε να εξεταστεί εκ νέου το τμήμα του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η έκρηξη, μετά την προσωρινή διακοπή των ερευνών λόγω κινδύνου νέας ανάφλεξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται το ανακριτικό έργο, με στόχο να διαπιστωθεί τι λειτουργούσε και τι όχι στις εγκαταστάσεις, καθώς και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες από την εισαγγελική αρχή που χειρίζεται την υπόθεση.