Βιολάντα: Επιχείρηση επανεκκίνησης της εταιρείας – Σε λειτουργία τα εργοστάσια σε Λάρισα και Τρίκαλα

Προσπάθεια επανεκκίνησης της λειτουργίας των άλλων δύο εργοστασίων της σε Τρίκαλα και Λάρισα επιχειρεί αυτή την βδομάδα (11/2) η μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.

Ειδικότερα, στις αρχές της βδομάδας οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στα καθήκοντά τους στα άλλα δύο εργοστάσια της στην Θεσσαλία. Να θυμίσουμε ότι παραμένει κλειστό το κεντρικό εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα λόγω των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Το κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα, στο 6ο χλμ. Τρικάλων – Καρδίτσας, σε επιφάνεια 55.000 τ.μ. διαθέτει 11 γραμμές παραγωγής μπισκότων. Το άλλο εργοστάσιο βρίσκεται στο Μακρυχώρι της Λάρισας και αυτό της Vitafree, 12 χλμ. έξω από τα Τρίκαλα που θα καλύψουν το κενό μέχρι να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο δίπλα στο σημείο της έκρηξης.