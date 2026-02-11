Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Επιχείρηση επανεκκίνησης της εταιρείας – Σε λειτουργία τα εργοστάσια σε Λάρισα και Τρίκαλα

Μετά την φονική έκρηξη που κόστισε την ζωή σε 5 γυναίκες εργαζόμενες

Βιολάντα: Επιχείρηση επανεκκίνησης της εταιρείας – Σε λειτουργία τα εργοστάσια σε Λάρισα και Τρίκαλα
(ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:17

Προσπάθεια επανεκκίνησης της λειτουργίας των άλλων δύο εργοστασίων της σε Τρίκαλα και Λάρισα επιχειρεί αυτή την βδομάδα (11/2) η μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.

Ειδικότερα, στις αρχές της βδομάδας οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στα καθήκοντά τους στα άλλα δύο εργοστάσια της στην Θεσσαλία. Να θυμίσουμε ότι παραμένει κλειστό το κεντρικό εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα λόγω των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα, στο 6ο χλμ. Τρικάλων – Καρδίτσας, σε επιφάνεια 55.000 τ.μ. διαθέτει 11 γραμμές παραγωγής μπισκότων. Το άλλο εργοστάσιο βρίσκεται στο Μακρυχώρι της Λάρισας και αυτό της Vitafree, 12 χλμ. έξω από τα Τρίκαλα που θα καλύψουν το κενό μέχρι να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο δίπλα στο σημείο της έκρηξης.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ