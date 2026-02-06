Δεύτερη δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων σχηματίζεται σε βάρος του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», μετά την πολύνεκρη έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου 2026 και κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η νέα δικογραφία αφορά ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των πέντε παράλληλων αιφνιδιαστικών ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, το απόγευμα της Πέμπτης (05.02).

Στο γραφείο του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» βρέθηκαν τέσσερα σπρέι πιπεριού, ένα πιστόλι κρότου, χρηματικό ποσό και ζυγαριές ακριβείας. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν στην κατάρτιση ξεχωριστής δικογραφίας από την Ασφάλεια Τρικάλων, η οποία δεν συνδέεται με την υπόθεση της φονικής έκρηξης.

Παράλληλα, η ΔΑΕΕ προχώρησε σε νέα αυτοψία στο εργοστάσιο, όπου πέραν της κατάσχεσης των σωληνώσεων προπανίου, οι οποίες θα αποσταλούν για εξέταση στο Πολυτεχνείο, άνοιξαν οπές στο έδαφος από το σημείο της διαρροής έως το σημείο «0» της έκρηξης – το αδήλωτο υπόγειο της επιχείρησης. Σε συνεργασία με επιστήμονες του Γενικού Χημείου του Κράτους, λήφθηκαν δείγματα από τα συγκεκριμένα σημεία.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, σε όλες τις οπές οι ερευνητές διαπίστωσαν έντονη οσμή προπανίου, με το αέριο να είναι διάχυτο σε όλο το έδαφος. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις των Αρχών για τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε η έκρηξη, που στέρησε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες του εργοστασίου.