Βιολάντα: Έκλεισε ξαφνικά το εργοστάσιο Vitafree 21 μέρες μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα

Στον ανακριτή θα οδηγηθεί αύριο (17/2) ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου “Βιολάντα” μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου με αφορμή το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Τα στοιχεία οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ιδιοκτήτη, ο οποίος μέχρι στιγμής φέρεται ως ο κύριος υπεύθυνος για την έκρηξη στην επίμαχη πτέρυγα, που άφησε πίσω πέντε εργάτριες νεκρές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερες από 50 καταθέσεις εργαζομένων όλων των βαθμίδων, στελεχών της επιχείρησης, εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, καθώς και φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας ενδέχεται να ζητήσει προθεσμία 48 ωρών, προκειμένου να απολογηθεί τελικά την Πέμπτη, ενώ παραμένει ασαφές αν θα επιλέξει να καταθέσει υπόμνημα, να απαντήσει προφορικά στις ερωτήσεις του ανακριτή ή να ακολουθήσει και τις δύο διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως από σήμερα θα παραμείνει κλειστό το δεύτερο εργοστάσιο – ιδιοκτησίας Τζωρτζιώτη – που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων-Λάρισας και λειτουργεί με την επωνυμία «Vitafree» όπως γνωστοποιήθηκε σε ανακοίνωση της εταιρείας

«Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών», αναφέρει η λιτή ανακοίνωση.