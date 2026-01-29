Βιολάντα: «Είμαι ράκος, συντετριμμένος, χάλια ψυχολογικά» – Το email του ιδιοκτήτη στους εργαζόμενους

Το δικό του μήνυμα προς τους εργαζόμενους του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα έστειλε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, απέστειλε ένα email προς όλους όπου τους ανέφερε πως είναι ράκος και θα τους στηρίξει με τις δυνάμεις του.

Παράλληλα, τους ξεκαθάρισε ότι οι μισθοί θα πληρωθούν κανονικά για όσο παραμείνει κλειστό το εργοστάσιο.

«Είμαι ράκος, συντετριμμένος, χάλια ψυχολογικά. Βιώνω ένα σοκ και το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν μπορώ να διαχειριστώ τον χαμό των συναδέλφων μας. Σας στηρίζω και θα σας στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις για όσο χρειαστείτε.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι μισθοί σας θα πληρωθούν κανονικά για όσο παραμείνει κλειστό το εργοστάσιο. Ξέρω ότι αγχώνεστε για τη δουλειά σας, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Θέλω να είστε ψύχραιμοι, να βοηθάτε ο ένας τον άλλο, να υπάρχει ενότητα, με αγάπη και ταπεινότητα, όπως κάναμε πάντα όλοι μας» είπε.

Βιολάντα: Τα παράπονα των εργαζομένων για την οσμή αερίου – Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης

Μπορεί η αυτοψία των πυροσβεστικών αρχών σχετικά με τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα να αποκάλυψε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από τις υπόγειες σωληνώσεις του εργοστασίου, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες πυροδοτήθηκε από σπινθήρα από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Σήμερα, μετά και την έκδοση του πορίσματος από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η έρευνα συνεχίζεται με νέες σκαπτικές εργασίες και σε άλλα σημεία, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της διαρροής, αν υπήρχε και σε άλλα σημεία, και να συλλεγούν στοιχεία που θα ρίξουν φως στο γιατί δεν ανιχνεύθηκε έγκαιρα.

Τα παράπονα για την περίεργη οσμή

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι οι αναφορές εργαζομένων στην μπισκοτοβιομηχανία από το καλοκαίρι ότι στους χώρους του εργοστασίου υπήρχε μια οσμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έχουν πει τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι σε καταθέσεις, ενώ ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα φέρεται να παραδέχθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα ότι είχε πληροφορηθεί τις αναφορές.

Τους ισχυρισμούς των εργαζομένων για την ύπαρξη οσμής φέρεται να επιβεβαίωσε και ο υπεύθυνος βάρδιας.

Από την πλευρά του, ο τεχνικός ασφαλείας φέρεται να είπε στην απολογία του στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ότι ήταν εξωτερικός συνεργάτης και δεν του είχε πει κανείς για τη μυρωδιά.